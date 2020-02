Cinco mitos sobre DataCrédito

Probablemente pocas entidades en el país tienen una imagen peor que la de DataCrédito-Experian, que junto a TransUnion (antes Cifin), es una de las dos centrales de riesgo que opera en el mercado colombiano.



La baja cultura financiera y de riesgos son el caldo de cultivo para responsabilizarlas del rechazo de un crédito. Estas son cinco falsas creencias asociadas a las dos centrales de información.



1. Me negaron el crédito por estar reportado en DataCrédito



La información de quienes hemos tenido productos de crédito o depósito ya está reportada en DataCrédito o TransUnion. Ahora bien, al momento de originar un crédito, los intermediarios financieros no se basan exclusivamente en los datos de incumplimientos consignada en centrales de información, ellos cruzan otras fuentes que son las que determinan el rechazo o la aprobación de cada solicitud.



Una práctica que los establecimientos de crédito podrían empezar a promover es la de explicarle a los clientes los factores que se evalúan al momento de originar un crédito, destacando a la administración financiera y crediticia como una actividad de interés público.



2. Si pago mi deuda antes de tiempo se deteriorará mi calificación crediticia



Falso. Prepagar deudas es, en últimas, una señal positiva que indica que la persona es cumplida al momento de honrar sus obligaciones.



3. Es malo estar reportado en DataCrédito o TransUnion



No. Esta es una razón por la que es posible acceder al financiamiento en los establecimientos de crédito. Además, la mayoría de los reportes, más del 90%, que reposa en las centrales de información es positivo, lo cual contribuye a la creación de un sistema reputacional para los colombianos a través de sus hábitos de pagos.



4. Si me cuelgo en un crédito, el reporte negativo me acompañará para toda la vida



No. El término máximo de permanencia de la información negativa es de cuatro años, contados desde el momento en que se pagan las cuotas vencidas o la obligación vencida es cancelada. Si la mora es inferior a dos años, la permanencia será igual al doble de la mora, contada a partir de la fecha de pago.



En el caso de las obligaciones insolutas (no han sido saldadas), el término de permanencia es de 14 años.



De otra parte, la información positiva permanece por siempre en las centrales de información.



5. Como nunca he tenido un crédito, entonces ningún banco me va a prestar



Como ya se aclaró, en las centrales de información hay información sobre productos distintos a los créditos, como las cuentas de nómina y los productos de telefonía móvil, que permiten construir reputación. Además, los intermediarios financieros utilizan información complementaria a la de las centrales de riesgo para otorgar créditos.



Finalmente, conviene recordar que la información es el principal catalizador del crédito. Borrarla atentaría contra los esfuerzos que se realizan en el país para mejorar los indicadores de inclusión financiera, particularmente de acceso al crédito. Por eso debemos protegerla. Es por esta razón que los intermediarios financieros le deberían recordar a cada persona a la que le aprueban un crédito, que su solicitud fue exitosa, entre otros factores, por estar reportado en DataCrédito o TransUnion.



Freddy Castro, director de Banca de las Oportunidades (@freddykastro)