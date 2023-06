Las zonas del país donde hay más licencias de conducción vencidas

Más de 4 millones de personas en Colombia deben renovar sus licencias de conducción antes del 20 de junio.



El 59 % de las renovaciones se deben dar en los siguientes departamentos: Antioquia con 708.124 licencias por renovar; seguido del Valle, con 619.991; Bogotá, con 595.758; Santander, con 299.799; y Cundinamarca, con un total de 160.923 conductores a renovar.



Otros de los departamentos con una cantidad importante de licencias por renovar son: Atlántico con 164.608, Risaralda con 139.835, Caldas con 128.006, Meta con 125.156 y Bolívar con 109.265.



Las licencias expedidas antes de 2012 no contaban con una fecha de vencimiento, teniendo una vigencia indefinida. Debido a esto existe incertidumbre con respecto a quiénes son los ciudadanos que deben realizar este trámite.



Y lo oficial es que quienes deben hacerlo son: conductores cuyas licencias no tengan una fecha de vencimiento impresa deben hacer su proceso de renovación antes del próximo 20 de junio.



En relación a los porcentajes de renovaciones en cada departamento, Milena León, directora de Mercadeo de Olimpia IT, indicó: "El número de licencias de conducción que aún deben ser renovadas en los departamentos es muy grande, por eso desde milicencia.co ofrecemos opciones que permiten facilitar este trámite a los ciudadanos. Invitamos a los conductores, especialmente de Antioquia, Valle, Bogotá y Santander, quienes representan un porcentaje significativo del total, a utilizar nuestra plataforma www.milicencia.co para obtener información detallada sobre los trámites y seleccionar el Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado más cercano".



Las vigencias de las diferentes categorías de licencia varían según la edad del conductor: los menores de 60 años deben realizar la renovación cada 10 años, los mayores de 60 cada 5 años y los mayores de 80 deben renovar su licencia anualmente. En el caso de los conductores de servicio público, la vigencia es de 3 años. Aquellas licencias que vencían entre el 1 y el 31 de enero de 2022 también entran en este plazo máximo de renovación.



La plataforma www.milicencia.co dispone 173 centros de reconocimiento al conductor en los departamentos mencionados, los cuales están a disposición de la ciudadanía para agilizar el proceso de renovación.

PORTAFOLIO