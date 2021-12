Las claves económicas de Colombia en el 2022, según la Ocde

Hace unos meses, la Ocde fue una de las primeras organizaciones que lanzó la previsión de que Colombia iba a crecer por encima del 8 %, cuando todas se mantenían cerca de 6 %. Ahora, en su nuevo reporte, no solo llevó hasta el 9,5% la expectativa de crecimiento para el PIB de Colombia en 2021, sino que también elevó al 5,5 % la de 2022, impulsado por el consumo privado.



Y en este sentido, el reporte de la Ocde apunta que “la política fiscal proporcionará un apoyo continuo a los hogares vulnerables en 2022, mientras que la reducción del gasto en otras áreas contribuirá a un ajuste fiscal que se intensificará en 2023. La reforma fiscal ha sentado las bases de este ajuste, pero la estabilización de la deuda exigirá esfuerzos adicionales”.



Y es que la Ocde estima que el consumo privado crecerá este año un 13,2 % y un 5,6 % en el 2022. Mientras, las exportaciones avanzarían este año un 11,5 %, el desempleo terminaría el presente ejercicio en 13,8 %, bajaría a 11,9 % el próximo y marcaría 10,8 % en el 2023.



Portafolio habló con Jens Arnold, economista de la Ocde para Colombia sobre las perspectivas.



¿Cuál es la previsión para Colombia y qué aspectos son más relevantes?



Nosotros prevemos un crecimiento del PIB del 9,5% en 2021, 5,5% en 2022 y 3,1% en 2023. El resultado fuerte del tercer trimestre fue un factor importante para la revisión. La evolución de la situación sanitaria es alentadora y el empleo también muestra señales de recuperación.



¿Cómo valora el desempeño del país en el año de la pandemia?



Fue muy fuerte y puso la economía en una senda de crecimiento favorable para el año que viene. La actividad ya recuperó los niveles pre-pandemia, y eso antes de lo que muchos de nosotros nos esperábamos. Lo bueno es que ahora también parecen comenzar las mejoras en el mercado laboral, que antes no se estaba recuperando al mismo ritmo que la actividad.



¿Cuáles cree que serán las claves económicas de Colombia en el 2022?



Con la recuperación fuerte de este año y con las presiones inflacionarias que estamos viendo, el año que viene será el año del retiro gradual de los estímulos económicos por parte de las políticas macroeconómicas. La política fiscal tendrá que comenzar a ajustarse, ya que la pandemia y la fuerte respuesta fiscal aumentó la deuda pública. La excepción a esa tendencia general será las medidas de apoyo a los hogares, como el Ingreso Solidario, que deben seguir en pie hasta que el mercado de trabajo muestre señales más sólidas de recuperación. La política monetaria tendrá que seguir por su camino hacia una tasa más neutral durante el año 2022.



¿Les preocupa que el nivel de inflación afecte el crecimiento en el país?



Por ahora no, pero es un punto que el Banco de la República tiene que seguir mirando con vigilancia. Los elementos más volátiles del índice de precios al consumidor, sobre todo los alimentos, han aumentado fuertemente, al igual que en muchos otros países. Pero por ahora no parece haber ningún contagio a los demás precios, ya que la inflación subyacente está por debajo de la meta de 3%.



¿Cuál será el impacto de la reforma tributaria?



La reforma tributaria fue esencial para fortalecer la confianza en las finanzas públicas y en la sustentabilidad de la deuda pública. Es parte de un ajuste fiscal necesario. Sin embargo, la reforma de septiembre solo asegura una parte del camino del ajuste que el mismo gobierno se propone en el marco fiscal de mediano plazo. O sea, hay una parte importante que le tocará implementar al próximo gobierno, y eso evidentemente trae riesgos. Cuanto antes se pueda lograr un consenso sobre este tema, mejor para Colombia.

Jens Matthias Arnold, economista sénior para Colombia de la Ocde. Cortesía Ocde

Las elecciones en el 2022 podrían descarrilar el rumbo de la economía?



Espero que se usen las elecciones para tener discusiones importantes para el futuro de Colombia, sobre las decisiones que van a trazar el futuro del país para los próximos años. Ene este sentido, las elecciones son una oportunidad. También está claro que el mejor momento para implementar reformas necesarias suele ser al inicio de un mandato, en todos los países. Así que por más que las elecciones signifiquen incertidumbre sobre las políticas a corto plazo, son un factor muy positivo para tomar decisiones importantes que Colombia tiene que tomar.



¿Qué reformas deberían ser el centro del debate?



Del lado de las políticas macroeconómicas, se necesita una continuación del ajuste fiscal para mejorar los indicadores fiscales y reducir la deuda pública tras la pandemia. Eso implica re-abrir el debate sobre una reforma tributaria, para crear un sistema tributario más justo, con menos exenciones y tarifas especiales, y con mayor progresividad. Después hay que impulsar el crecimiento con medidas que no cuestan dinero, como reformas para fortalecer la productividad. Ahí lo que se podría hacer es reducir las barreras administrativas, mejorar las políticas regulatorias para aumentar la competencia, que es baja en algunos sectores de la economía Colombiana, y facilitar la entrada de nuevas empresas.



También hay espacio para reducir barreras al comercio internacional, ya que estas siguen bastante altas para algunos productos. Y finalmente hay que repensar el sistema de protección social en Colombia, aprendiendo las lecciones de la pandemia.



¿Ómicron podría llevar a la baja estas perspectivas?



Por ahora sabemos muy poco sobre esta nueva variante, y todas las reacciones de los mercados son más que nada especulación. Los científicos nos dicen que existe el potencial de una resistencia contra las vacunas, pero no está confirmado. Habrá que tener un poco de paciencia por ahora.



¿Cuáles son los problemas sociales con una mayor urgencia?



Creo que la pandemia dejó muy claro que la protección social deja mucha gente afuera hoy en día. Cuando millones de trabajadores informales perdieron su fuente de ingreso, no había nada dentro de las herramientas existentes de protección social para ayudarles. Ahí se crearon nuevos instrumentos, como el Ingreso Solidario. Pero por otro lado, estos aumentan aún el grado de fragmentación en la protección social. Hay varios beneficios que visan el mismo objetivo: reducir la pobreza y ayudar a los vulnerables. En vez de parches para problemas o grupos específicos, sería mejor repensar el sistema.



La lección para mí es: Hay que tener una discusión abierta y bien informada sobre un conjunto de reformas que van de la mano, para obtener un sistema de impuestos y beneficios que logre reducir de manera substancial la pobreza y las desigualdades económicas. Erradicar la pobreza es posible en Colombia, pero solo con reformas profundas.



PORTAFOLIO