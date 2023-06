¿Cómo elegir carrera y no perder dinero en el intento?

Elegir carrera es una de las decisiones más difíciles para los jóvenes, esto por la cantidad de opciones que hay, por la satisfacción que se busca y no se encuentra en la carrera que se decidió inicialmente, así como las necesidades del mercado laboral.



Y como afirma Samilé Albarracín, orientadora vocacional y financiera, “existen tres factores determinantes para identificar si la decisión de carrera será o está en el trayecto de ser un gasto: si la elección está basada en lo que no apasiona o por obligación; por generar dinero sin tener una conexión con los talentos naturales, y cuando el estudiante empieza a cambiar de carrera de manera continua”.



Por otra parte, Albarracín afirma que “las raíces de estas decisiones se basan en la presión familiar, social y económica, alineadas con creencias y pensamientos tradicionales de la vida profesional, por la falta de tiempo para descubrir habilidades y pasiones que se observan a mediano y largo plazo, y por los mecanismos de evaluación del Estado que están direccionados a las competencias, dejando a una orilla las habilidades, los gustos y la proyección de vida personal y financiera de los jóvenes”.



Crece deserción

Fruto de lo anterior, muchos jóvenes terminan dejando sus estudios de educación superior y perdiendo dinero.



Aunque si bien es cierto que no todos los estudiantes que desertan lo hacen porque no eligieron bien, según la experta, sí hay una incidencia.



Así, según cifras analizadas por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, entre el año 2000 y el 2021, en Colombia la tasa de deserción anual fue de 11,0%, lo que significa que, en promedio en cada semestre 1 de cada 10 estudiantes que estaba matriculado en la educación superior no continúó con sus estudios y salió del sistema educativo.



Un dato llamativo y que obedece a la crisis ocasionada por la pandemia, es que en el segundo semestre del 2020 la tasa de deserción del sistema fue de 12,7%, un valor superior al promedio de las dos décadas; y, en el segundo semestre de 2021 fue de 12,3%.



Dominancia cerebral, una de las claves

Para Samilé Albarracín, hay una “necesidad de analizar la dominancia cerebral como una herramienta humana clave para elegir carrera profesional, técnica o tecnológica de manera acertada”.



Esto quiere decir que se debe analizar los hemisferios del cerebro y las distintas funciones, así se puede conocer “los distintos tipos de liderazgos, las responsabilidades y la plasticidad con el dinero, o sea, si fluye como emprendedor, empresario o empleador”.

Entonces, la experta explica que se debe analizar cómo se actúa frente a terceros.



“La dominancia empática fluye si los demás requieren al sujeto para labores sociales y planes, y la dominancia creativa se destaca si la capacidad de la persona está en órdenes de romper los esquemas”, describe.



A lo que Albarracín añade que “si, por el contrario, las finanzas, los números, y la resolución de problemas además de tener un carácter poco social es evidente, significa que la dominancia que predomina es la lógica y en el sentido inverso, si la destreza de trabajar en grupo, enseñar, realizar tareas sin infringir las reglas y seguir las instrucciones de los demás se destacan a flor de piel, el individuo podría poseer la dominación sistémica”.



Otro elemento importante es conocer qué cosas resultan fácil de resolver. Por un lado están características como relacionarse, generar confianza y ser empáticos, mientras que por el otro está ver los costos/beneficios de las cosas, optimizar el dinero, etc.



CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

Periodista Portafolio