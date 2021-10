Claves para identificar un billete falso

Una de las diferencias entre los billetes válidos y los que no lo son es el relieve de ciertas imágenes y textos.

Cargar con un billete falso puede ser un terrible 'dolor de cabeza' para cualquier persona, más cuando se trata de uno de 50.000 o 100.000 pesos, que suelen representar un monto de dinero considerable.



Por eso, debe tener cuidado de no terminar con uno en su bolsillo.



Aquí le damos los 'tips' necesarios para reconocer los billetes de pesos colombianos que no son válidos para el Banco de la República, y que rondan por ahí.



Los delincuentes tienden a falsificar más los billetes de denominaciones más altas, por lo que conviene revisarlos siempre con cuidado.



Estas son las recomendaciones del Banco de la República para reconocer los billetes falsificados. En este caso, tomaremos como ejemplo el de 50.000 pesos.



Una de las diferencias entre los billetes válidos y los que no lo son es el relieve de ciertas imágenes y textos.



Por ejemplo, el rostro de los personajes colombianos reconocidos impresos en los billetes, y su figura de pie. En el caso del de 50 sería Gabriel García Márquez. También, textos como '50 MIL PESOS', ubicado en la esquina superior izquierda, 'BANCO DE LA REPÚBLICA y 'COLOMBIA'.



Otras impresiones que deben contener una leve prominencia son las firmas del gerente general y del gerente ejecutivo, las franjas a los lados del rostro con figuras ovaladas, el nombre común y científico del colibrí.



Por último, hay seis líneas diagonales en los bordes laterales del billete y un número cincuenta en sistema braille, en la parte inferior central, que deben tener relieve.



El número en braille debe ser el correspondiente a cada monto de dinero que representa el billete en cuestión.



Contraluz

Al lado izquierdo de todos los billetes se debe observar el texto 'BRC', que está impreso parcialmente por anverso y reverso, y se complementa en su totalidad al observarlo al trasluz.



Al mismo lado mencionado anteriormente, al observar a contraluz, un caracol burgao, en el caso del billete de 50.000 pesos, impreso por el anverso se complementa con otro caracol burgao, impreso por el reverso.



El caso aplica en todos los billetes, pero la especie es diferente en cada caso.



Además, al lado izquierdo del billete se descubren al trasluz el rostro de Gabriel García Márquez, con efecto tridimensional, y el número 50.



El caso aplica en todos los billetes, pero con su respectivo personaje y número.



Finalmente, se debe observar la cinta de seguridad que está dentro del papel, en la que se identifican el texto 'BRC' y la silueta del caracol burgao o especie representada en el billete.



Cambios de color

La imagen del colibrí picando una flor, ubicada al lado izquierdo, presenta un efecto de cambio de color de verde a azul y, simultáneamente, el círculo de color verde intenso dentro de esta imagen presenta movimiento.



Al lado izquierdo del rostro, en la franja de color azul, al observar el billete en posición casi horizontal desde la esquina inferior derecha a la altura de los ojos, se visualiza el texto 'BRC'.



Fluorescencia

Se debe observar la fluorescencia utilizando lámparas de luz ultravioleta en la superficie del billete. Se debe mantener opaca, con excepción de los siguientes elementos:



Pequeñas fibras que muestran fluorescencia bicolor en amarillo y rojo, distribuidas aleatoriamente en todo el billete.



La cinta de seguridad muestra fluorescencia en rojo y amarillo, de forma intercalada.



Además, la serie ubicada en la parte inferior muestra fluorescencia en amarillo.



Algunas figuras valadas, microtextos y el caracol burgao muestran fluorescencia en naranja y verde.



Por último, hay microtextos para observar con lupa como:



En algunas figuras ovaladas, a los lados del personaje de pie, se encuentra el texto 'BANCO DE LA REPÚBLICA'.



En la franja de color violeta, a la derecha del rostro, se leen los textos 'BANCO DE LA REPÚBLICA' y 'BRC'. Y, en la línea vertical rojo claro, a la derecha del billete, se observa el texto 'BANCO DE LA REPÚBLICA'.



