Claves para protegerse del fraude y la suplantación de identidad

Aunque esta transformación digital trae consigo muchos beneficios, también ha traído riesgos que afectan la salud financiera de las personas.



(Lea: Crece fraude de ‘ingeniería social por teléfono’)



Datos del Reporte Global de Identidad y Fraude adelantado por Datacrédito Experian reveló que el fraude continúa aumentando a nivel global, con 57% de los negocios que han reportado un incremento en los últimos 12 meses y que la pandemia se ha encargado de incrementar debido a que estos canales se convirtieron en el principal canal de comunicación e identidad digital.



(Lea: Recomendaciones para no caer en estafas de falsos descuentos y ofertas)



Por eso, desde Datacrédito Experian presentamos algunos consejos y herramientas para evitar caer en fraudes en línea como la suplantación de identidad:



(Lea: Fiebre de comercio online se tomó a la región por el miedo al contagio)



1. Cuide su información personal y financiera. Recuerde que ninguna empresa o comercio puede pedir por teléfono tus datos financieros como usuarios, claves, números de tarjeta de crédito con sus códigos de seguridad o fechas de vencimiento.



2. Revise y conozca su historial crediticio. Tener un buen puntaje crediticio no se logra en cuestión de días, pues es el reflejo del buen comportamiento crediticio que se construye a lo largo del tiempo. Conocerlo y revisarlo cada vez que pueda convertirá su historial crediticio en el mejor aliado contra fraudes electrónicos ya que le permitirá identificar obligaciones que no sean congruentes con su comportamiento.



3. Registro de Consultas. La historia de crédito registra las consultas realizadas en los últimos 6 meses. Este registro juega un importante papel para los ciudadanos, pues de esta forma pueden conocer qué entidades han accedido a su historia de crédito. En cualquier circunstancia, verifique que dicha consulta no sea resultado de que alguien lo está suplantando y esté solicitando un crédito o servicio a su nombre.



4. Active las alertas preventivas de fraude al sistema financiero. Cualquier persona puede ser víctima de fraude por suplantación o estar expuesta a situaciones de riesgo, como pérdida o robo de documentos. Con eso en mente, Datacrédito Experian cuenta con la posibilidad de generar alertas de manera rápida que permitirá alertar a cualquier entidad que consulte su historial crediticio. Ingrese a www.midatacredito.com y seleccione el plan que más se adecúe a sus necesidades y asegúrese de activar las alertas ante cualquier cambio en su historial crediticio.



5. Recuerde que no se tiene la obligación de pagar si la obligación fue abierta por un suplantador. Puede que, para evitarse problemas con las entidades financieras, muchas personas decidan pagar una obligación que no es propia. Sin embargo, esta no es una buena estrategia, si usted no generó esa obligación no tiene por qué pagarla. La mejor estrategia sería formular un reclamo sobre la obligación, para lo cual puede ingresar a www.datacredito.com o los demás canales de reclamos del Código de Conducta de DataCrédito.



6. Mucho cuidado con el Phishing. El “Phising” es una técnica donde se envía un correo electrónico fraudulento con enlaces que llevan a sitios web falsos para “pescar” la información financiera confidencial de la persona y que les permite suplantar su identidad y realizar compras a su nombre. Esta técnica se convirtió en la preferida de los estafadores durante la pandemia, así que preste mucha atención a correos electrónicos que considere sospechosos.