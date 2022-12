Los proyectos a los que apuntan las clínicas Country y La Colina

Después de la pandemia por el covid-19, el sector de la salud se enfrentó a diferentes retos, como la investigación y la promoción de las especialidades médicas que necesitan los pacientes del país.



Santiago López, director de la Clínica del Country y de la Clínica La Colina, en diálogo con Portafolio, habló de los avances que han tenido en materia de inversión y de los proyectos en gestión después de la pandemia.

¿Qué servicios está ofreciendo la Clínica del Country ?



Desde hace 60 años tenemos un posicionamiento en las especialidades tradicionales, fundamentalmente en atención materno-infantil. Además contamos con medicina interna y cirugía general. Trabajamos otras especialidades como cirugía plástica, ortopedia, neurocirugía y cirugía de columna. En este momento la Clínica del Country, cumpliendo sus 60 años está potenciando siete especialidades que son importantes como la oncología y otras que requiere la ciudad como lo son medicina cardiovascular, ortopedia de alta complejidad, cirugía columna, neurociencia, cirugía metabólica, trasplante renal y de médula ósea.



¿Qué expectativas tienen a futuro?

​

Estamos desarrollando un proyecto nuevo, el cual en seis años estará listo. Es una nueva torre con 170 camas, una central de urgencias, 14 quirófanos y la integración de estas unidades especializadas. Actualmente, tenemos una capacidad que se acerca a las 600 camas y responde a las necesidades que he mencionado.



¿Cómo van con las EPS del país?

​

Trabajamos con medicina del plan contributivo, prepagadas y pólizas especiales. Hay un segmento importante que son pacientes de EPS, en convenios específicos de alta complejidad, hablamos de personas con trasplantes de médula ósea, renal y algunos de oncología. La clínica demostró, en sus dos sedes, que la atención de covid fue el compromiso de atender pacientes independientemente de su plan de salud. Además tenemos otros específicos que consultan a los servicios de urgencia y que tienen una resolución de sus situaciones de emergencia de la manera más eficiente y no solamente mandan los estándares de atención en salud.



¿Cómo va el balance financiero de la clínica?

​

Después de haber tenido un gran impacto económico negativo en la pandemia por el volumen de pacientes (atendimos más de 9,000 con covid), muchos no tuvieron la cobertura de un plan de salud y la clínica tuvo que asumir algunos de ellos. Renunciamos parcialmente a la productividad de las unidades de negocio que son las más rentables como es la cirugía programada, eso hizo que tuviéramos un par de años 2020-2021 bastante difíciles. Pero hemos tenido una recuperación basada en el rigor del manejo financiero apropiado en cumplir los compromisos básicos. Gracias a esa recuperación podemos pensar en invertir en el país lo que nos permite, no solamente recuperar la clínica, sino la infraestructura que quedó muy golpeada y apostándole a tecnología nueva.



El mercado de los médicos ortopédicos es complejo en el país. ¿Cómo ven esta situación?



La ortopedia en la clínica del Country y La Colina ha sido muy fuerte. Nosotros tenemos un grupo de médicos adscritos en y ese ha sido uno de los puntos, no solamente de desarrollo, sino de reconocimiento de la prestación de servicio en las clínicas. Hoy estamos migrando a dos puntos importantes y es la alta complejidad, como cirugías de reemplazos de articulares y cirugía de columna como una unidad de negocios completamente diferente. Recientemente incorporamos al grupo de urgencias un ortopedista de turno permanente y disponible.

Santiago López Director de la clinica del Country Archivo El Tiempo

¿En que se ha invertido?

​

La inversión más grande es el nuevo proyecto de infraestructura que tiene una ambición económica muy grande. Adicionalmente, en renovación tecnológica, equipos de cirugía, laparoscopia, una unidad de medicina nuclear, entre otras. Invertimos en un recurso más completo y calificado, fortaleciendo unidades como oncología, teniendo en cuenta que la inversión del recurso humano, es una de las más importantes. Entre empleados directos e indirectos, superamos los 3.500. Además, queremos prestar cada vez una atención especializada diferencial y seguir pensando la atención diferencial que en 60 años nos ha posicionado.



Respecto a la utilidad, ¿en qué la usan?

​

Nosotros siendo una empresa privada, tenemos una responsabilidad de reinversión. Pero todas nuestras promesas de valor, las financiamos a partir de la reinversión. También tenemos actividades de responsabilidad social, lo que nos ha permitido ejercer la presencia en los lugares en los que tenemos que estar. En el plan de implantación del nuevo proyecto, en solo semáforos hemos invertido $1.000 millones.

¿Con qué otras entidades tienen alianzas?

​

Tenemos contratos con medicinas prepagadas, fundamentalmente con Sanitas, Colmédica, Compensar, Sura, Medplus, Axa Colpatria, Famisanar en plan complementario. Principalmente esos son nuestros clientes más cercanos y frecuentes.



¿Cómo esperan cerrar el 2022?

​

Ha sido un año en el que nos pudimos recuperar, con un volumen muy alto de pacientes. Las clínicas están con el 80% y 85% de ocupación y la recuperación de la actividad quirúrgica de los pacientes que no tuvieron acceso a ella durante la pandemia. Es un buen cierre, y eso lo que nos hace entender es que la apuesta al crecimiento.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio