Se han registrado 3.991 propietarios de vehículos de tracción animal

Colombia estrena el nuevo Registro de tracción animal (RVTA), esto reflejado en los resultados de cobertura para el cierre del mes de julio revelados por la Dirección Administrativa Nacional de Estadística (Dane), cuya cifra fue del 82,7 % a nivel nacional.



De los 1121 municipios, 773 reportaron al Dane no tener vehículos de tracción animal (VTA), 136 señalaron que si tienen y 194 aún no han reportado su información local.

De igual manera, la autoridad estadística registró un total de 4.080 animales empleados en vehículos de tracción y, en el dato correspondiente al trabajo hecho entre junio y julio 2023, se registraron 4.029 carretas y 3.991 propietarios de este tipo de vehículos.



Este estudio se hizo con el objetivo de darle seguimiento al cumplimiento de la Ley 2138 del 2021 para la implementación del programa de sustitución de estos vehículos.



Por territorios

El departamento que registró mayor número de propietarios, animales y carreras fue el Valle del Cauca, con 972, 982 y 977, respectivamente; en los municipios que afirmaron tener en circulación este tipo de vehículos en la entidad territorial.



Seguido viene el departamento del Atlántico (482 propietarios, 484 animales y 486 carretas) y Bolívar (431, 452 y 440, respectivamente).



Por otro lado, la jurisdicción que registró el menor número de propietarios fue Vichada, con un solo VTA.

Vehículos de tracción animal Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Por grupo poblacional

En materia de género, dentro de la caracterización de los propietarios de VTA en el total de los 136 municipios que han reportado información a la entidad estadística, el 87,0 % estaba conformado por hombres.



Ya hablado de los grupos etarios, los propietarios con una edad comprendida entre 18 a 59 años participan con un 65,0 % y quienes reportaron tener 60 años y más representan el 30,3 %. De igual manera, se evidenció que hombres con 85 y más años todavía participan de la actividad laboral con VTA.



El Dane también destacó que la mayoría de propietarios no se reconoció dentro de ningún grupo étnico y por autorreconocimiento étnico. Los que se reconocieron como negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a) representaron para los hombres el 13,3 % y las mujeres el 1,7 %.



En temas de ingresos, el 63,7% de los propietarios manifestaron obtener menos de un salario mínimo en promedio, por concepto de ingresos mensuales obtenidos en esta labor con el VTA.

Por animales y material

De acuerdo con el registro, al cierre del mes de julio se encontró que el 86,7 % de los VTA es transportado por caballos y yeguas, seguidos por burros(as) (6,7 %) y mulos(as) (1,4 %).



De igual manera, el ejercicio reveló que el 1,5 % de los animales se encuentra en mal estado físico y de salud, el 17,0 % en buen estado, el 17,3 % en estado regular, mientras que el restante 68,2 % no dio información.



Estos datos se pueden comparar con los de tenencia de certificado médico veterinario, los cuales arrojaron que el 15,5 % de los animales sí lo poseen, mientras que el 67,4 % no lo tienen. El 17,1 % faltante no dio información.



Por último, frente al tipo de material de carga, los más transportados son escombros (26,9 %), seguido por domicilios en establecimientos comerciales (20,7 %), otro tipo de materiales (16,4 %) y material reciclable (11,1 %)



