‘Fintech’ Cobre facilita los pagos entre empresas

Cobre, una fintech que comenzó a operar en mayo de 2020, trabaja por resolver la complejidad de los movimientos de dinero en Colombia, para que grandes empresas puedan pagar más rápido y seguro.



José Vicente Gedeón, fundador y CEO de la firma dice que plantean un sistema de pagos simple y mueven el dinero de empresas de un punto A a un punto B, con la menor fricción posible. Asegura que el Banco de la República los invitó a ser parte del diseño del Sistema de Pagos Inmediatos y que cada mes más de 700.000 colombianos reciben pagos por Cobre.



¿Desde cuándo operan?



El 14 de mayo de 2020, tras investigar y entender los problemas de las empresas al pagar. Somos la fintech de pagos b to b (empresa a empresa) más grande. En el primer trimestre de 2023 procesamos 1,6 millones de transacciones por $500.000 millones.



¿Cómo lo hacen?



El problema que tratamos de resolver es que las empresas tienen grandes ineficiencias al pagar y el proceso de pagos es complejo pues tiene varios pasos que no se relacionan entre sí.



Hay cuatro ineficiencias: la iniciación de pagos es muy manual, es lenta, las empresas trabajan con varios bancos y sitios donde pagan y el proceso de conciliación es complejo.



Creamos una especie de tesorería para cada empresa y centralizamos la solución. La iniciación de pagos se hace con un solo click, se prepara un solo archivo que nosotros recibimos y se hace un solo pago.



Además, conectamos los bancos con los que tenga convenios el cliente con Cobre y se operan desde un solo lugar, centralizando las tesorerías.



Ayudamos a las empresas para que hagan una conciliación de pagos de manera simple, con un solo click y buscamos que la plata llegue de la manera más fácil.



¿Qué opina del Sistema de Pagos Inmediatos que alista el Banco de la República?



Somos invitados desde el comienzo a los foros del diseño del sistema y hemos mostrado nuestra solución de pago entre empresas, pues para el Emisor es importante ver casos de uso.



¿Quiénes son sus clientes?



Nuestras empresas son las que hacen más de 1.000 pagos mensuales de tres a cuatro bancos y gestión de tesorería, además de necesitar sistemas veloces. Tenemos más de 150 clientes. En las principales ciudades, en logística, ecommerce, market places, BPO y retail.



Todavía no tenemos operación con todos los bancos pero avanzamos hacia allá.

Trabajamos con empresas que tienen cuentas abiertas con bancos; ya hay un filtro que hacen esas entidades y nosotros también realizamos controles.



