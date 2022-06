Colombia, al frente de iniciativa de pesca

La delegación colombiana presente en la Organización Mundial del Comercio (OMC) lideró las negociaciones para un acuerdo que prohíbe los subsidios perjudiciales a la pesca marina, que finalmente se concretó luego de una semana de intensas negociaciones diplomáticas.



(Lea: Región Caribe y España, los destinos más apetecidos en vacaciones).

“El acuerdo negociado crea un nuevo conjunto de reglas globales, una nueva arquitectura y un foro de discusión multilateral, brinda mayor transparencia sobre el uso de subsidios y abre la puerta a una mayor cooperación global en el uso sostenible de los recursos marinos”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana Villalba.



La alta funcionaria destacó además que “esta es una contribución fundamental a la gobernanza marina. Me siento muy satisfecha por el liderazgo de la Misión de Colombia en Ginebra en esta negociación, grupo encabezado por el Embajador Santiago Wills”.



El acuerdo plantea, entre otros temas, eliminar las subvenciones a las embarcaciones u operadores que incurran en actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR); reforzar las normas y los mecanismos de consulta y cooperación para mayor intercambio de información que permita luchar contra estas actividades ilegales; prohíbe subvenciones sobre poblaciones en estado de sobrepesca, así como algunas subvenciones que contribuyen a la sobrepesca o a la sobrecapacidad.



Uno de los objetivos de Colombia con este Acuerdo era alcanzar una disminución significativa de los subsidios perjudiciales a la pesca en altamar y en las aguas fuera de la jurisdicción de los países, contribuyendo así a la protección y conservación de los recursos marinos.



(Además: Por qué hay escasez mundial de diésel y cómo lo afectará así no lo use).



Por otra parte, el paquete de acuerdos de esta Conferencia Ministerial incluye la Decisión sobre la exención de los derechos de propiedad intelectual sobre las patentes para las vacunas de covid-19 por 5 años, con posibilidad de prórroga, junto con un plan de trabajo para lograr una exención similar para medicamentos y terapéuticos.



PORTAFOLIO