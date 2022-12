Colombia 'rechaza de pleno la solicitud de Nicaragua' ante La Haya

Este viernes 9 de diciembre finalizaron en La Haya las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia con respecto a la Cuestión de la Delimitación de la Plataforma Continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 Millas Náuticas de la Costa de Nicaragua.



Al concluir, las sesiones Colombia emitió un comunicado en el que 'rechaza de pleno la solicitud de Nicaragua de delimitación de la plataforma continental'.



En el texto, manifiestan que durante una semana, ambos países presentaron sus argumentos orales ante los jueces. En la última audiencia, cuyo turno fue de Colombia, el país le solicitó a la Corte que juzgue y declare que:

1. Según el derecho internacional consuetudinario, el derecho de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura de su mar territorial no puede extenderse dentro de las 200 millas náuticas desde las líneas de base de otro Estado.



2. No existen criterios para la determinación del límite de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas a partir de las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial cuando el límite exterior de dicha plataforma continental se encuentra dentro de la zona de 200 millas marinas de otro Estado.



3. Los párrafos 2 a 6 del artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no reflejan el derecho internacional consuetudinario.



4. Se rechaza de pleno la solicitud de Nicaragua de delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas de su costa.



5. En consecuencia, se rechaza la solicitud de Nicaragua de que se fije un calendario para escuchar y decidir sobre todas las solicitudes pendientes en los escritos de Nicaragua.



"El equipo de defensa de Colombia presentó sus argumentos con todo el rigor jurídico posible, con un equipo inmejorable de juristas, expertos y científicos, con apoyo permanente por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Armada Nacional", concluyeron.

PORTAFOLIO

Con información de EL TIEMPO*