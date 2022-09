¿Podría ser Colombia una despensa de alimentos para el mundo?

En Colombia, la agricultura dio un paso adelante con la aprobación del monto del presupuesto, en donde el Congreso duplicó los recursos para el sector, pero aún queda una expectativa muy alta frente a la transformación del agro en los próximos años. Portafolio, habló con diferentes actores del sector para conocer qué le falta a Colombia, para ser una despensa de alimentos para el mundo.



Con datos de la Upra y Ministerio de Agricultura, a 2021, la Nación tuvo una producción de alimentos de 34,47 millones. En materia de comercio exterior, según ProColombia, el país alcanzó ventas por US$7.018,4 millones, de enero a julio de 2022, lo que significó un incremento de 35,5%, frente al resultado del mismo periodo de tiempo de 2021 (US$5.178,0).



Dicho lo anterior, en diálogo con diferentes actores, gremios y entidades, Colombia tendría tarea por hacer en materia de alimentos del agro.



De acuerdo con el Banco de Alimentos de Colombia (Abaco), “para aproximarnos al sueño no solo de alimentar a toda nuestra población sino de ser despensa del mundo es necesario tener en cuenta el concepto de autosuficiencia alimentaria, definido por la FAO como la condición bajo la cual las necesidades alimenticias de una población, país o región son cubiertas y satisfechas mediante la producción agroalimentaria local”.



Ahora bien, otro de los temas que surgieron en medio del diálogo, fue la regulación del mercado colombiano, apoyando a los agricultores a volverse empresarios de sus propios productos, razón que según Germán Palacio, gerente general de Fedepapa, contribuirían en volver el agro colombiano en una despensa para el mundo. “El gobierno y el país necesita que el sector agropecuario se apoye más con mayor fomento, no se trata de subsidiar ni regalar, sino prestar más asistencia técnica. Mejorar las vías secundarias y terciarias ya que para nosotros es fundamental. Vale más sacar un kilo de papa de las fincas, que traer un kilo de china a un puerto colombiano”, manifestó el gerente.



Y aunque los avances en el sector han sido significativos en los últimos días, aún falta resolver diferentes dificultades que han tenido los sectores en materia de infraestructura para potencializar el agro en Colombia. De acuerdo con Pilar Ortiz, directora de la Cámara Fedemol de la Andi, el país se enfrenta a muchas dificultades en la logística para tener un sistema de comercialización eficiente. “Sacar el producto del campo es demasiado costoso, no tenemos una infraestructura logística realmente que funcione para los alimentos”, aseguró.



Henry Vanegas, gerente de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce), manifestó que el país tiene deficiencias en infraestructura productiva, “ya que en Colombia se comercializan productos del agro como si fueran perecederos y no tenemos infraestructura de poscosecha, como la cadena de frío, lo que finalmente podría limitar el interés internacional en los productos”.



Otras opiniones

El ex ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo aseguró que “Colombia tiene tierras muy abundantes, pero hoy debe trabajar en los bienes públicos, como los distritos de riego porque eso es lo que le falta a la agricultura para ser competitiva”.



Igualmente, Andrés Valencia Rincón, ex ministro de Agricultura, manifestó que para lograr ser una despensa del mundo, “el país debe garantizar la seguridad jurídica con la protección de la tierra y del agricultor de las invasiones a las tierras”.

