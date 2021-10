Colombia emitirá nuevos TES Verdes el 27 de octubre

Luego de la primera operación de financiación que por $750.000 millones realizó el Gobierno colombiano con TES Verdes, el Ministerio de Hacienda realizará una segunda el próximo 27 de octubre.



Así lo anunció César Arias, director de Crédito Público de la cartera de Hacienda, durante un foro de bonos sociales que realiza Corficolombiana.



El funcionario dijo que la nueva operación se realizará en pesos, como en la primera, por un monto de al menos $650.000 millones, aunque anunció que en caso de una mayor demanda se ofertarán hasta por $975.000 millones.



La segunda subasta de los TES Verdes con vencimiento el 26 de marzo de 2031 contará con las condiciones de sobre adjudicación: hasta 30 % con una relación de ofertas recibidas y montos subastados de 2.0 y hasta 50 % con una razón de 2.5.



No obstante, para esta segunda subasta de TES Verdes, programada para el 27 de octubre de 2021, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha determinado que no se procederá a convocar una Subasta No Competitiva.



La emisión de TES Verdes está soportada en un Marco de Referencia para Bonos Soberanos que está alineado con las buenas prácticas internacionales sobre beneficios ambientales, financiamiento sostenible, transparencia y responsabilidad con los inversionistas. Dicho Marco de Referencia cuenta con una opinión favorable de segundas partes otorgada por el evaluador internacional Vigeo Eiris, parte de Moody´s ESG Solutions.



