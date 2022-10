Colombia es uno de los líderes en América Latina en el uso de BIM

En conversación con Portafolio, Adam Mathews, presidente de International Global Bim Network, director del Centro de Digital Built Britain y ex presidente y cofundador del EU BIM Task Group habló sobre la importancia de la implementación de tecnología BIM en el país y la región durante el congreso anual de Camacol. Además, el experto resaltó el potencial de Colombia y su capacidad de liderazgo.



Desde su perspectiva y experiencia al frente de la Red Global BIM en el Reino Unido, ¿la implementación de la metodología BIM debe formar parte de las políticas públicas de un país?



Las intervenciones del sector público para promover la digitalización del sector de la construcción han sido una fuerte tendencia en toda América Latina y a nivel mundial desde hace diez años.



Esta experiencia nos muestra que cuando el sector público lidera y apoya la adopción de BIM, esto tiene un fuerte efecto en el mercado y proporciona un impacto y muchos más beneficios para el sector.



Sin embargo, a menudo el ejecutivo no sabe qué hacer o qué grado de implicación debe tener, por lo que las redes de conocimiento como la Global BIM Network y los grupos regionales pueden ayudar.



¿Cuál es la importancia de incorporar la tecnología y hacer una transformación digital?

Si queremos mejorar radicalmente la manera en que entregamos y operamos el entorno construido es imposible ver esto como nuestro futuro sin la transformación digital.



La digitalización ha contribuido a mejorar casi todos los demás sectores, ha cambiado la forma en que realizamos operaciones bancarias y la forma en que compramos alimentos y bienes.



El BIM es la base de esta transformación digital que incrementa las habilidades y la productividad del sector constructor.



¿Cuáles son las principales barreras en la adopción de la metodología BIM?



Tal vez el mayor beneficio de BIM es su capacidad de ser una herramienta social para aumentar la colaboración y mejorar la toma de decisiones de manera colectiva en el sector de la construcción.



Sin embargo, ese es también su mayor reto: es una innovación social y técnica que necesita diferentes habilidades y nuevas formas de trabajar. Por lo tanto, necesita liderazgo y apoyo constante para el cambio.



El tiempo, el liderazgo y la paciencia son grandes facilitadores.



¿Qué reducción de costos puede generar una empresa que utilice la metodología BIM frente a la tradicional?



Esto varía mucho para cada tipo de negocio. Un arquitecto de Londres tuvo un ahorro de más del 20% en proyectos con BIM, que en realidad aumentó cuando acogieron las normas nacionales ISO 19650.



Se observó que los contratistas son los mayores beneficiarios junto con el cliente final. Un estudio reciente realizado en el Reino Unido por KPMG y Atkins registró en más de 30 proyectos un beneficio de siete veces para la gestión de la información. Por cada libra esterlina invertida en la gestión de la información basada en el marco BIM del Reino Unido, la ganancia fue de 6,40 a 7,80 libras esterlinas.



¿Por qué es importante llegar a más actores ?



Los beneficios del BIM y de la gestión de la información crecen exponencialmente gracias a que cada vez más gente lo implementan y e forma consistente, de ahí que los estándares sean clave.



¿Cree que debería ser obligatoria su implantación en los países?



No, cada país es diferente. Para algunos funciona, pero lo que sí es importante, es que los gobiernos digan “queremos que los proyectos se hagan mejor con procesos digitales”.

Esto puede lograrse aumentando progresivamente el uso de BIM en los proyectos públicos durante un periodo de tres a cinco años, por ejemplo.



El gobierno del Reino Unido, por ejemplo, no exige el uso de BIM, pero exige que sus edificios y edificaciones cuenten con una información determinada y detallada de acuerdo con la guía nacional ISO 19650 / Marco BIM del Reino Unido.



¿Cómo ha sido la implementación en América Latina y Colombia? ¿Cuál es el objetivo?



Desde 2012 hasta 2018 diría que Europa vio el crecimiento más rápido en la promoción de BIM por parte de los gobiernos y la adopción por parte de la industria.



Para mí Colombia es uno de los líderes en América Latina, con dos áreas de enfoque muy fuertes en el uso de BIM. En primer lugar, mejorar las decisiones que apoyan los objetivos de desarrollo sostenible: mejores construcciones y mejor infraestructura.



Vemos que BIM se utiliza frecuentemente como una herramienta para unir a la comunidad, lo cual es importante para ver que BIM beneficia a la gente.

Además, BIM en Colombia es una fuerza de mercado creativa y dinámica. Desde mi punto de vista, está agregando algo al espíritu empresarial de Colombia.



¿Cómo está creciendo el comercio?



El comercio está creciendo como resultado de esta tendencia digital. Lo digital no se detiene en una frontera nacional y así lo vemos con BIM.



Basado en estándares internacionales, ISO 19650, vemos que las empresas pueden trabajar juntas más fácilmente usando estos estándares e intercambiando su capacidad y aprendizaje.



Esto es bueno para la competitividad de Colombia y abre el mercado a la inversión.

