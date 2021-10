Colombia, entre los 11 países con más riesgos 'graves' por el clima

Colombia y varios países de Centroamérica son "enormemente vulnerables" a los efectos de la crisis climática y no tienen la capacidad de adaptarse a ella, mientras que México y Brasil están mejor preparados para hacer frente a esos cambios.



Esta es una de las conclusiones de cuatro informes publicados por el Gobierno de Estados Unidos sobre la relación entre crisis climática, migración y seguridad, en los que también advierten de que China podría beneficiarse de los cambios en el clima para "ganar influencia".



Los informes de la Casa Blanca, el Pentágono, la oficina de la directora de inteligencia de EE. UU. (Odni, en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional marcan la primera vez que el Gobierno estadounidense examina detenidamente los desafíos geopolíticos que plantea la crisis climática, y su relación con la migración.



"Los crecientes efectos físicos del cambio climático hasta 2040 y más allá se sentirán de forma más grave en los países en desarrollo, que son también los menos capaces de adaptarse a esos cambios", indica el análisis de la Odni.



11 PAÍSES 'ENORMEMENTE VULNERABLES'



Ese informe de la comunidad de inteligencia estadounidense identifica 11 países de "gran preocupación", además de dos regiones enteras: África Central y las islas del Pacífico.



Los 11 países son Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití, Afganistán, Birmania, India, Pakistán, Irak y Corea del Norte.



Según la Odni, todos ellos son "enormemente vulnerables a los efectos físicos" de la crisis climática y "no tienen la capacidad de adaptarse".



"En estos 11 países es especialmente probable que haya temperaturas cada vez más calientes, incidentes climáticos extremos y perturbaciones en los patrones del océano que amenazarán su seguridad energética, alimentaria, de agua y sanitaria", advierte el documento.



El informe recomienda al Gobierno estadounidense ayudar a esos países a "mejorar su resiliencia frente al cambio climático", con el objetivo de "mitigar riesgos futuros para los intereses de Estados Unidos".

Junto a Colombia, los otros países que fueron referenciados como vulnerables son Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití, Afganistán, Birmania, India, Pakistán, Irak y Corea del Norte. Archivo EL TIEMPO

LOS DESAFÍOS DE CENTROAMÉRICA



El texto no da detalles sobre los desafíos concretos que enfrenta Colombia, pero en el caso de Centroamérica, especifica que la sequía prolongada y las lluvias excesivas han "devastado" las cosechas, que van a seguir "bajando significativamente debido al cambio climático" en Guatemala, Honduras y Nicaragua.



El aumento de las lluvias y los ciclones podría aumentar, además, la contaminación de fuentes de agua y la incidencia de enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue en Guatemala, Honduras y Haití, según el documento.



En general, "es probable que el cambio climático contribuya al estrés económico y social y se convierta en un factor creciente que empuje a la migración, especialmente para los agricultores pobres en Centroamérica, que componen el 30 % de la población activa", indica el informe.



En cambio, "Brasil y México tienen una capacidad mayor" que muchos otros países de "adaptarse a los cambios" generados por la crisis climática, concluye el documento, sin dar más detalles.



POSIBLES REFORMAS AL TPS



Otro de los informes publicados, el de la Casa Blanca, concluye que los instrumentos legales de Estados Unidos para proteger a personas desplazadas son "limitados" e insuficientes para acomodar a quienes huyen de los "impactos del cambio climático".



Por eso, la Casa Blanca debería trabajar con el Congreso para explorar posibles nuevos programas migratorios destinados a ayudar a esa población, señala ese análisis, que el presidente Joe Biden ordenó elaborar el pasado febrero.



El documento también recomienda explorar reformas al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), creado en 1990 y por el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.



Ese programa es "limitado" porque no protege a las personas que llegan después de la fecha en la que se establece la protección, y porque no contiene una vía para acceder a la residencia permanente o la ciudadanía, recalca el informe.



El documento también alerta de que la migración generada por el clima podría aumentar la inestabilidad política, al exacerbar la xenofobia y los discursos de odio de ciertos actores políticos.



Finalmente, el informe del Pentágono advierte que en el Indopacífico los efectos de la crisis climática pueden complicar las operaciones de Estados Unidos en Guam, Palau y las islas Marshall, y que "competidores como China pueden intentar aprovechar" esas circunstancias "para ganar influencia".



EFE