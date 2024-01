Colombia Fintech pide regular las criptomonedas

La autorización que la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC), dio para la inclusión y negociación de acciones de productos negociados en bolsa (ETF) de Bitcoin es un hecho que debería permitir la regulación de las criptomonedas en Colombia.



Así lo dijo Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, quien aseguró que Estados Unidos ha sido una de las jurisdicciones más reacias a definir de manera clara condiciones de inversión en el ecosistema de los criptoactivos y por medio de distintas negativas, e incluso investigaciones, había sido una de las jurisdicciones más complejas y confusas para que el ecosistema de cripto activos operara.



Con la decisión, dijo Santos, se le mandó una señal indiscutible al mercado de que la realidad de los cripto activos llegó, partiendo por la claridad para instituciones que quieran invertir en Bitcoin en Estados Unidos.



“Además, que venga de la economía más importante del mundo, significa que el mundo debe avanzar en regulaciones comprensivas que permitan la adopción masiva de estos”, aseguró.



Enfatizó en que la decisión de la SEC retoma uno de los pilares de las conversaciones que ha promovido Colombia Fintech con el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera, buscando generar seguridad jurídica para el desarrollo de la industria.



En la decisión, la SEC destaca que, en la medida que los emisores de valores cumplan con la normatividad existente, deben tener acceso a los mercados regulados independientemente de la naturaleza del activo. Esto es fundamental para garantizar que los beneficios potenciales de esta tecnología lleguen a cada vez más usuarios.

La regulación

"Colombia no puede ser ajena a esta realidad y a este mensaje, tampoco a las oportunidades de participar en esta industria emergente. Este es un claro respaldo al ecosistema y que pone en evidencia la necesidad del Proyecto de Ley que tanto hemos venido discutiendo con el Ministerio de Hacienda, con la Superintendencia Financiera y la URF. Esperamos también que este hecho histórico lleve a que el Proyecto de Circular 17 de 2022 vea la luz y permita operar a esta industria que busca proteger a los consumidores, atraer inversión y empleo para los colombianos. El momento de regular es ya, Colombia no se puede quedar atrás en este tema.”, dijo Santos.



Además, expresó que en 15 años, el “Bitcoin ha demostrado ser el sistema de intercambio más libre y que cumple con las características fundamentales del dinero (acuerdo de intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor), y ha demostrado su valor tecnológico e impacto en la sociedad digital”.



En esta última, Bitcoin ha sido el activo monetario de mayor preservación de valor en sus 15 años de existencia.



Su valor de uso se extiende a más de 420 millones de personas. Mencionó que hay una más madura y se ha transformado, eliminando los elementos no deseados y que generaron incertidumbre.



Consideró fundamental articular aspectos normativos que permitan gestionar y administrar riesgos relacionados con LAFT (Lavado de activos y Financiación del Terrorismo), seguridad informática y ciberseguridad y garantías y derechos al usuario.

El Bitcoin se valorizó un poco más del 160% en 2023 y compensó la caída de 2022 y superó los estigmas de su uso.



Dijo que es necesario aprovechar la experiencia del ejercicio piloto que hizo la Superfinanciera en la materia.



HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Periodista Portafolio