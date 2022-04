Colombia lleva la delantera en sostenibilidad en América Latina.

Con mayores inversiones y objetivos ambiciosos, las empresas colombianas avanzan en sostenibilidad más rápidamente frente a otros países de América Latina.





Un 34% de las organizaciones del país señala que ha incorporado a sus estrategias más asuntos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) en los últimos 12 meses. Con este dato, superan a las de la región, que llegan al 30%.



Además, Colombia es el segundo mercado de mayor progreso detrás de Argentina (38%). Y, en esta línea, le gana a Brasil (28%) y a México (21%). Y es que el progreso en Colombia es acelerado en la materia: hoy 77% de las compañías tienen este tipo de estrategias en marcha, 32 puntos porcentuales más que en el 2021 (45%).



Mientras, apenas 6% de organizaciones reconoce que opera sin un plan sostenible y ese porcentaje es mayor (10%) en el promedio de Latinoamérica.



Estos datos sobre el desempeño de las empresas en esta materia hacen parte de la segunda edición del estudio “La sostenibilidad en la Agenda del Liderazgo Latinoamericano” que consultó a 410 líderes regionales, patrocinado por SAP.



Mas de la mitad de los directivos consultados dijeron que sus políticas sostenibles ya arrojan resultados. En cambio, el promedio de la región es del 39% para esta respuesta.

Otro 27% de los directivos nacionales espera ver los primeros resultados en los próximos 12 meses y un 20% prevé ver los frutos de este esfuerzo en 2 a 4 años. En Latinoamérica esos porcentajes fueron 29% y 32%, respectivamente.



“Colombia es el país de la región donde mayor cantidad de ejecutivos hoy ven resultados de negocios en sus esfuerzos de sostenibilidad, por delante de Brasil y Argentina, respectivamente”, advierte el informe.



INVERSIONES LISTAS



El 58% de los líderes empresariales dice que hay planes para incrementar las inversiones en este campo en comparación con las que se dieron en el 2021. En contraste, el 40% así lo señaló en América Latina.



De igual forma, el 3% contempla una reducción en los recursos dirigidos a esa política empresarial. La media latinoamericana en este caso es de 5%, según consigna el estudio. Un 39% de los ejecutivos consultados en el país dice que las inversiones para este año serán similares a las del año pasado, y a nivel regional las respuestas en ese sentido corresponde al 55%.



MENOS CARBONO



En un capítulo aparte, el estudio indaga sobre las tareas que se plantean las organizaciones en lo relacionado con la reducción de las emisiones de carbono.

Es así cómo en Colombia ese porcentaje llega al 50%, distante del que se encontró para el promedio de la región (36%)



Otro 25% de los directivos de empresas que participaron reconoce que no tiene en marcha acciones para reducir el CO2.



Adicionalmente, un 15% n el país dice que se trabaja para ejecutarla y el 10% asegura que está en el proceso de desarrollar una.



USO DE TECNOLOGÍA



En América Latina, 43% de las organizaciones señaló utilizar tecnología para gestionar y medir sus actividades de sostenibilidad.



En Colombia esa proporción es del 49%. Otro 32% de los consultados se identifica con la afirmación de que “estamos considerando utilizar tecnología para ellos”, mientras que un 20% resalta que no tiene herramientas para medir su gestión sostenible y que no contempla adquirirlas hacia adelante.



De quienes indican tener implementada tecnología para estos fines, 32% confirma que se trata de soluciones para reducir o eliminar las emisiones de CO2 y otro 18% se refiere a reducir o eliminar desechos, lo cual contribuye con la economía circular.



Un 16% apunta que tiene soluciones que facilitan el control de la sostenibilidad en su cadena de valor, en tanto que otro 15% afirma que no hace uso de ninguna tecnología. Además, el 11% expresa que cuenta con herramientas que le ayudan a reducir o eliminar las desigualdades al interior de sus grupos de trabajo.



Sobre el estudio, en general, Cristina Palmaka, presidenta de SAP Latinoamérica y el Caribe, afirma que “hoy más que nunca las empresas que tomen en cuenta por igual el triple bottom line -personas, planeta e ingresos- tendrán más ventajas y serán más exitosos en una economía cada vez más competitiva y globalizada”.



Por su parte, Pedro Pereira, Chief Sustainability Officer de SAP Latinoamérica y el Caribe, considera que “un gran salto cultural es que las empresas ya no hacen esto solo por un tema de reputación, sino también para cumplir su propósito de empresas responsables”. Y agrega que “quedan aún muchos desafíos por delante y hay urgencia en que las empresas del mundo tomen acciones, especialmente las relacionadas con el medio ambiente, pero los avances que se produjeron en apenas doce meses nos invitan a ser muy optimistas”.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

PORTAFOLIO