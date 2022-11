Colombia sigue sin aprobar el nivel de inglés

Las brechas en la educación siguen representando un reto para el sector. Education First (EF) reveló los resultados del EF EPI 2022, en donde estimó que Colombia sigue sin mejorar el dominio de inglés. Según datos del estudio, el país ocupó la posición número 77 entre la evaluación con 111 países, obteniendo una puntuación de 477 puntos.



(Esto costará el semestre en las mejores carreras del país en 2023).

Y aunque la cifras continúan en rojo, Colombia sigue manteniéndose en un “nivel bajo”, pero con 12 puntos adicionales frente al resultado presentado en el 2021. Este índice mide las habilidades de lectura y comprensión auditiva de adultos, identificando las dificultades más comunes y destacando las estrategias para mejorar el dominio. La calificación máxima es de 800 puntos.



El desagregado por regiones estima que Quindío, Atlántico y Bogotá, son los departamentos con mejores nivel de inglés, lo que implica que tiene un dominio “moderado” del idioma. Para el departamento cafetero, el puntaje fue de 515, mientras que para el Atlántico fue de 506. La capital obtuvo 503 puntos.



Por otro lado, las cifras en rojo se ubican en Putumayo con 358 puntos, seguido de Norte de Santander con 395, Córdoba con 421 y Tolima contó con un puntaje de 422, esto revela, que son las zonas con un nivel muy bajo en el dominio del idioma. Sin embargo, algunos de los departamentos que se ubican en un rango de “bajo”, se destacan Antioquia (495), Risaralda (485), Boyacá (470) y Santander (467).



Otros de los datos presentados fue el desglose por ciudades, frente a esto, el EPI 2022 asegura que la ciudad que ocupa la primera posición es Armenia con 516 puntos, seguido de Barranquilla con 510. De igual manera, continuo se encuentra Medellín con un puntaje de 506 y Bogotá con 503. Las ciudades con el nivel “muy bajo” son Tuluá con 400 puntos, Cúcuta con 416 y Montería con 439.



A su vez, Kate Bell, autora del EF EPI, manifestó que “el índice de este año refleja el impacto de la pandemia, desde una disminución preocupante en el dominio del inglés entre los jóvenes hasta un dominio inesperadamente alto fuera de las grandes ciudades, lo que tiene implicaciones para el trabajo remoto”.



A nivel nacional, el informe destaca una brecha en materia de género. De acuerdo con el documento para el parte femenino se estimó que obtuvieron una puntuación de 464, frente a 495 presentado a nivel mundial, con una diferencia de 31 puntos. Por el lado del género masculino se presentó que los colombianos tuvieron un puntaje de 490, a diferencia de los 511 revelados a nivel mundial, con una disparidad de 11 puntos. Cabe resaltar que ambos resultados representan un nivel bajo.



(Shakira y sus Pies Descalzos: el álbum que trascendió a fundación).



En materia generacional, se estima que las cifras rojas se encuentran entre los 18 a 20 años quienes presentaron un puntaje de 427. De igual forma, entre los 21 y 25 años, se obtuvieron 484 puntos, mientras que quienes están manteniendo un nivel “moderado” del dominio del idioma se encuentran entre los 26 y 30 años con 521 puntos. Para la población de 31 a 40 años, se presentaron 494 puntos y más de 40, 459.



José Alberto Lora Sabagh, Country Manager de EF Education First Colombia, manifestó que el país se encuentra estancado en el dominio del idioma, ya que usa terceros para hablar o utilizar el inglés.



“Aprender inglés es imprescindible para que las personas puedan desenvolverse tanto en los ámbitos educativos y empresariales, como en el social, el aprendizaje de esta lengua aumenta la competitividad económica y la posibilidad de acceso a mejores ofertas laborales. Si bien en Colombia presentamos una leve mejora, debemos seguir trabajando por incrementar el dominio del inglés”, aseguró el country manager.



Panorama mundial



De acuerdo con el estudio, la adopción del inglés por parte de 2.500 millones de personas, se debe a un conglomerado de circunstancias históricas, actuales, económicas y tecnológicas, teniendo en cuenta que manejar el idioma le da apertura a la utilidad y se “convierte en un bucle de retroalimentación positiva”.



Es así que, con un vínculo netamente con la economía, el comercio internacional se beneficia al tener una comunicación fluida en un entorno globalizado, intensificando la oportunidad de los negocios.



Según el informe, estos vínculos no son tan sólidos lo que implica una complejidad en los indicadores de estabilidad económica, en la productividad y en la capacidad.



“El inglés por si solo no dirige el negocio ni aumenta los beneficios, pero si va de la mano con el crecimiento de la economía y con la creación de una mano de obra más eficiente”, indica el documento.



En materia de resultados, el dominio muy alto de inglés lo tienen, en primer lugar Países Bajos con 661 puntos, seguido de Singapur con 62. Igualmente, la tercera posición la obtuvo Austria con una calificación de 628, mientras que Noguera tuvo 627. Dinamarca, Bélgica y Suecia tuvieron 625, 620 y 618 respectivamente.



Los países con los puntajes más bajos fueron Kinshasa con una puntuación de 370 puntos, mientras que Abiyán obtuvo 374 puntos. Mogadiscio, Kigali y Saná, tuvieron un puntaje de 385, 389, y 397 para cada uno.



Balance a nivel regional de dominio de este idioma

A nivel Latinoamérica, Colombia ocupa el puesto 17 entre un total de 20 territorios, sin tener cambios en materia de posición, frente a los resultados de 2021. Sin embargo, la nación solo superó a Ecuador (455), México (447) y Brasil (421).



De igual forma, Argentina sigue siendo el país con mayor dominio del idioma en la región, ubicándose, además, en el puesto 30 a nivel global con un puntaje de 562 puntos.

Adicional, le sigue Costa Rica, quienes presentaron un nivel de dominio “moderado”, con un total de 536 puntos. Seguido se encuentra Cuba, con un manejo medio del idioma con 535 puntos.



Diana K. Rodríguez T.

PORTAFOLIO