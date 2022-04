Colombia solo ha cumplido 11 de 117 metas de los ODS

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (Ocde) reveló un nuevo informe en el que da cuenta de los avances desde la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos (ODS). En el, evidenció que los países que están en la organización sólo han logrado o están cerca de lograr una cuarta parte de las metas.



(¿Reforma tributaria o menor gasto?: la disyuntiva de los candidatos).

Entre las generalidades, se mostró que casi todos los países de la Ocde ya consiguieron cubrir las necesidades económicas básicas y aplicar los instrumentos y los marcos de política pública mencionados en la Agenda 2030.



En el informe ‘El corto y sinuoso camino hacia 2030: medición de la distancia hacia las metas de los ODS’ se afirma que, si bien los países de la Ocde han erradicado la pobreza extrema, "casi todos deberán trabajar más para reducir en mayor medida las condiciones de pobreza".



('Fico' Gutiérrez propone 40 años de cárcel para corruptos en el país).



Colombia, no es la excepción. Según la Ocde, la nación solo ha logrado 11 de las 117 metas de los ODS y “según las tendencias más recientes, espera que para 2030 logre 12 metas más”, indicó la Ocde en su informe. Los objetivos alcanzados por Colombia, son en su mayoría, relacionados con la satisfacción de las necesidades básicas.



La Ocde destaca la reducción de la pobreza extrema, que se encuentra como una meta lograda o en vías de lograrlo, pero sobre la pobreza en todas las dimensiones, el país no ha avanzado, o se aleja de la meta del ODS.



"El 5% de la población sigue viviendo con menos de US $1.90 al día y el 18% aún no tiene acceso a servicios de saneamiento gestionados de forma segura. Si bien en estos ámbitos Colombia continúa aún muy lejos del desempeño de casi todos los países de la Ocde, las tendencias recientes indican que se recupera con rapidez", señaló el informe de la organización.



Sobre la meta 2.1, hambre, la organización dice que no se ha avanzado en esta categoría o se ha alejado del objetivo.



PUNTOS CLAVES DEL PAÍS



La Ocde considera que el país, al igual que la mayoría de los que están en la organización, brinda acceso a servicios básicos a la gran mayoría de su población y destaca los avances de Colombia en lo relativo al acceso a servicios básicos y a fuentes modernas de energía (meta 7.1). Sin embargo, aún hay un gran camino por recorrer para conectar a toda la población con instalaciones de agua y saneamiento más modernas (metas 6.1 y 6.2).



“Colombia es una de las economías de la Ocde con crecimiento más rápido. De media, durante los 15 años recién pasados, el PIB per cápita se incrementó cerca de 2% (Meta 8.1), mientras que la productividad laboral creció más del 3% al año. Gracias a estos buenos resultados macroeconómicos la pobreza disminuyó notoriamente en años recientes”.



Sobre la malnutrición, la meta 2.2, el país no ha mostrado avances o se ha alejado de la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



El documento de la organización también indica que el nivel de desigualdad de ingresos en el país sigue siendo mucho más alto que el de cualquier otro país de la organización.

“Los ingresos del 40% más pobre de la población crecen más rápido que el ingreso medio (Meta 10.1)”, dijo.



En el caso del empleo, la Ocde resaltó que no se ha avanzado o el país se ha alejado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al igual que en la categoría competencias en el empleo.



Es importante resaltar que sobre corrupción y soborno, Colombia no ha mostrado índices de ningún índole al respecto. Sobre metas energéticas, Colombia ha mostrado buenos datos (Objetivo 7), señalando que todos los habitantes tienen acceso a fuentes modernas de energía.



“Debido a su fuerte dependencia de la energía hidroeléctrica, las energías renovables equivalen a más del 70% de la generación total de electricidad (Meta 7.2), la intensidad energética es baja (Meta 7.3), y las intensidades de CO2 son menores que la media de la OCDE (meta 9.4)”, manifestó el informe.



Sobre emisiones, los gases de efecto invernadero se acerca a la media de la Ocde debido a las elevadas emisiones provenientes de sectores no energéticos, como la agricultura (meta 13.2).



PORTAFOLIO