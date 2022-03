‘Colombia tiene oportunidades para aprovechar por la guerra’: BID

Colombia y América Latina en general tienen grandes oportunidades de aprovechar la ventana que se abre en comercio exterior por la guerra que actualmente se libra entre Rusia y Ucrania. Así lo consideró Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



“América Latina es una región segura. Hay más confianza y hay que aprovechar el momento (...) Podemos salir de la coyuntura más fuertes”, dijo Claver-Carone, quien más adelante reiteró que “hay que aprovechar y conectarnos mejor” entre los países de la región.



De hecho, armonizar los acuerdos comerciales vigentes en el continente supondría un crecimiento del 10% al intercambio intrarregional, uno de los más bajos del mundo.



Así, en el corto plazo, el organismo no prevé disrupciones en las cadenas de suministro que conectan a América Latina con Rusia y Ucrania a excepción del tema de los fertilizantes, que representan entre un 20%-40% de las importaciones de este material y ya están en conversaciones con actores de la región como Trinidad y Tobago o Brasil, para ofrecer soluciones.



El presidente recordó que, en cuanto a los países andinos, se ha contabilizado un mercado de US$100 mil millones para Colombia, otros US$200 para Perú y unos US$1.000 millones en el caso de Ecuador.



“Tenemos formas de mitigar”, dijo Claver-Carone, quien comentó que se pueden diversificar esas exportaciones, especialmente, las de petróleo al aprovechar el incremento de los precios. Así también con otras materias primas, como el cobre y el litio.



“Hay más oportunidades que retos. Las oportunidades son enormes”, remarcó la máxima autoridad del banco.



En ese sentido, desde Colombia han identificado oportunidades para diversificar exportaciones en América Latina.



“Hay enormes oportunidades para Colombia. No solo en el tema energético, como exportador de petróleo y en temas de energía renovables (...) Hay oportunidades en el sector alimentario, automotriz, caucho y plástico, maquinaria y equipos, metalurgia, textil, servicios (...) Obviamente, hay retos que tenemos que sobrepasar para lograrlo, cómo reducir la carga tributaria y mejorar la infraestructura”, sostuvo Claver-Carone, al ser preguntado por Portafolio.

PÓRTAFOLIO