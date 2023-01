Inflación, entre desafíos de los gobiernos latinos de la 'ola rosa'

Con la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva al poder en Brasil a principios de enero, América Latina completó (por lo pronto) su reconfiguración política, esta vez inclinada hacia una nueva ‘ola rosa’ de progresismo, el cual entra a este 2023 con un cúmulo de retos económicos, entre esos, una lucha contra la inflación, hacer frente a la desaceleración y fomentar la integración regional.



(Vea: Qué les espera a las economías de los países de América Latina en 2023).

De hecho, este último aspecto, podría representar de cara al futuro una especie de vara de medición del balance de estos gobiernos, ya que como lo plantean distintos organismos y analistas, una mayor vinculación regional podría ofrecer una solución conjunta a estos retos económicos y sociales y así evitar otra década perdida.



“Siempre llama la atención que en América Latina por más que hayan coincidencias o sintonías en materia ideológica, asumen sus desafíos de manera muy diversa, no siempre consensuada”, apuntó Gabriel Orozco, de la Universidad Simón Bolívar.



No obstante, si bien pueden representar un momento crucial para la integración, estos gobiernos de izquierda son más heterogéneos y llegan, de alguna forma, debilitados a este principio de año, como lo sostiene el docente Mauricio Jaramillo, de la Universidad del Rosario.



(Vea: Colombia seguiría con uno de los mínimos más bajos de la región).



“No creo que se pueda hablar de bloque u ola porque están divididos, incluso debilitados, como Alberto Fernández en Argentina. Diría que lo que hay es más una coincidencia. Llegan, creo yo, con mucha expectativa, en el caso de Lula, que se espera que pueda repetir lo hecho en materia social, pero lo mismo pasaba con Petro y Boric (...) Y, frente a algunos temas, son heterogéneos, por ejemplo, con la situación de Perú, donde hemos visto a un Chile que se ha apartado de la postura que asumió México, Bolivia, Colombia. Argentina fue mucho más moderada que Colombia o México, que fueron más insistentes en los derechos políticos de Pedro Castillo”, apuntó Jaramillo, a su vez.



Lo cierto es que, tal como recuerda Theodore Kahn, analista de Control Risks para las Américas, las proyecciones macroeconómicas estiman un crecimiento que no sobrepase el 2 % en las principales economías de la región, al tiempo que también habrá “niveles de deuda y déficits preocupantes, sobre todo en Brasil y Colombia”.



“Los gobiernos enfrentarán presiones para impulsar el crecimiento y mitigar los efectos de la inflación, sobre todo para los hogares más vulnerables. Sin embargo, tiene que encontrar la forma de hacer esto sin agravar la situación fiscal. Esto requiere, en muchos casos, hacer reformas estructurales o quitar subsidios, como los de la gasolina, para que el gasto pueda ser más eficiente y focalizado. Pero hacer esto es difícil políticamente”, apuntó el analista.

Alzas con la inflación.

Como cierra la inflación en la región

Luego de alcanzar registros históricos, impulsados por diversos choques como la pandemia o la guerra en Ucrania, la inflación en América Latina comenzó a ceder levemente quizás con mayor énfasis en la segunda mitad del 2022, aunque insuficiente para dejar atrás los niveles récords, aunque se espera que esta desaceleración se profundice de forma paulatina durante buena parte de este 2023, de acuerdo con previsiones de la Cepal.



(Vea: Las monedas más devaluadas de América Latina en el 2022).



La inflación en América Latina y el Caribe en su conjunto rondaría el 6,4% para diciembre de 2022, similar al 6,5% que la entidad cuenta para diciembre de 2021. No obstante, la corrección paulatina la llevaría al 4% de cara a diciembre del 2023, según las previsiones del organismo publicadas el 15 del pasado diciembre.



Ahora bien, independientemente de las previsiones, que la propia Cepal reconoce que dependen de múltiples factores externos, los precios a los consumidores de la región cerraron con una importante alza en sus principales economías, con incrementos mayores del 10% en casos como Colombia o Chile, sin contar las excepciones habituales de Argentina y Venezuela.



Haciendo un sondeo entre los países de la región, Brasil, la principal economía, ha experimentado una desaceleración paulatina de su inflación, al 5,90% en noviembre, gracias a una rápida respuesta de su entidad monetaria que elevó su tasa de interés al 13,72%, que por lo pronto, no se espera moderar.



México, la segunda mayor economía de la región, también ha experimentado una desaceleración paulatina, pese a que en el último boletín repuntó ligeramente, para cerrar a noviembre con un registro de 7,8%. Entidades como el banco central del país, así como Credit Suisse y Citigroup esperan que el costo de vida continúe desacelerándose en 2023.



(Vea: Qué sigue para países con la inflación más baja y alta de A. Latina).



Colombia y Chile, dos de los países con mayor crecimiento económico en los últimos años, han experimentado registros únicos de inflación para el cierre del 2022, que pueden contar con una brecha de seis o siete puntos frente al dato de México. Así las cosas, Bogotá cerró el año pasado con una inflación del 13,1%, mientras que Santiago hizo lo propio con 12,8%, ambas, las más elevadas, sin contar los casos excepcionales.



Por su parte, economías como la peruana o la uruguaya registraron récords de inflación del 8,46% y 8,29%, respectivamente; al tiempo que Bolivia y Ecuador tuvieron las más bajas, con 3,12% y 3,74%, respectivamente.



Aunque aún falta por publicarse el dato anual del 2022, la inflación en Argentina continúa disparada, acercándose al 100% anual, luego del récord de 92,4% evidenciado en noviembre. Por su parte, el Observatorio Fiscal Venezolano, un organismo independiente vinculado con la oposición del vecino país, sitúa a la inflación del año pasado en 305,7%, envuelta en una espiral que está llevando a Venezuela a la hiperinflación nuevamente.

Inflación. iStock

Los otros retos de la región

Entre los otros retos que la región afrontará en 2023 está la integración política y económica, la inserción a las cadenas globales de valor, la sinergia medioambiental, y el tan mencionado equilibrio entre la generación y la distribución de riqueza.



Para el docente Gabriel Orozco, entre los grandes retos están “la generación de empleo, la vinculación en los mercados internacionales de cadenas globales de valor”, ante esa capacidad de América Latina como factor diferencial. La agroindustria, como propone el presidente colombiano Gustavo Petro, se pinta como una buena idea aunque “es un proceso que todavía se ve muy lento”.



Por otro lado, de acuerdo con Kahn, de Control Risks, el eje Boric-Petro-Lula, en Chile, Colombia y Brasil, respectivamente, “tiene oportunidades interesantes para posicionarse a nivel global como defensores del medio ambiente y atraer inversiones verdes, aunque tendrán que definir políticas públicas que creen buenas condiciones, más allá del discurso pro ambiental”.



(Vea: ¿Cómo viven? Más del 34 % de los mayores de 65 años no tiene ingresos).



Otro reto, como lo plantea Mauricio Jaramillo, está en “encontrar lo que el progresismo no pudo lograr hace 20 años”: hallar el equilibrio entre la generación y la distribución de riqueza, así como en el tema medioambiental, que en ese período no era importante para el discurso y ahora sí lo es.



“También se espera mucho de lo que pueda hacer Lula con la Celac, se espera reactivar Unasur o que Venezuela regrese a los mecanismos. Entonces, en materia de integración, luego de que los gobiernos conservadores fueran muy fríos con la misma, el reto es relanzar el proceso en medio de una región que mira más hacia lo interno y no lo regional”, apuntó Jaramillo.

ROBERTO CASAS LUGO

Periodista Portafolio