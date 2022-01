Colombianos fuera del país generan record en el envío de remesas

Por segundo año consecutivo los colombianos en el exterior volvieron a enviar una cifra record de remesas al país con US$8.597 millones, confirmando que esa mano de obra, al igual que la de otros países, se ha convertido en una importante fuente de recursos.

De acuerdo con los registros del Banco de la República, la cifra del año pasado representa un crecimiento del 24,4% frente a la registrada en 2020 (US$6.908 millones), cuando también había sido histórica y como hecho particular, en diciembre llegó el mayor monto del año pasado, con US$830,8 millones.



Una manera de explicar la cifra del 2021 (US$8.597 millones) es decir que prácticamente, en promedio, cada hora llegaba a Colombia US$1 millón por concepto de esas rentas de trabajo, US$23,6 millones diarios.



Sergio Olarte, economista jefe de Scotianbank Colpatria, considera que dado que países como Estados Unidos, donde ya no hay planes de estímulo monetaria a la gente y además el empleo está recuperándose rápidamente, se pensaba que los envíos de recursos se iban a moderar pero esto no sucedió, dada la magnitud del crecimiento registrado en el caso de Colombia.



El analista dice que de todas maneras las remesas de otros países y regiones, como Europa también se están recuperando. Además, dijo que ante la incertidumbre política en Colombia muchos planes de inversión se mantienen a la espera y la Inversión Extranjera Directa crece con menor dinámica, pero los colombianos no dejan de mandar recursos a sus familias.



Además, dijo que países como Chile, el más desarrollado de la región y a donde ha llegado un importante flujo de migrantes colombianos, se ha convertido en uno de los sitios de origen de esos recursos.



Por concepto de remesas, los principales países de origen fueron Estados Unidos, España y Chile, según el Banco de la República.



En Estados Unidos está cerca del 50% de la población migrante colombiana y con los millonarios planes de ayuda a los desempleados, los migrantes se vieron favorecidos y con ello el envío de parte de esos recursos a Colombia.

Fenómeno mundial



La pandemia y sus efectos sobre las economías de los países en desarrollo han estado generando que las remesas globales presenten incrementos sostenidos y el Banco Mundial estimaba en un estudio que en 2021 estas crecerán un 7,3%, hasta alcanzar los US$589.000 millones, impulsadas por la subida del 21,6 % de los envíos destinados a América Latina y el Caribe.



A falta de conocerse las cifras definitivas de 2021, los cinco países que recibirán más remesas son India, China, México, Filipinas y Egipto.



Ana Vera, economista jefe de Inon Capital, coincide en que el fenómeno de las remesas les permite a algunos países derivar buena parte de sus ingresos de ellas gracias a los impuestos que les gravan pues hay países centroamericanos y del Caribe en donde estas representan hasta el 35% del PIB.



En el caso de Colombia su peso en el PIB es del 2,5%.



Vera considera que esa mano de obra no tan calificada pudo mantenerse activa durante la pandemia pues estaban dedicados a actividades de limpieza, sanidad y agricultura, sectores que no pararon.



Para Jorge Godínez, director para Latinoamérica de WorldRemit, plataforma virtual de transferencia de remesas a nivel global, los envíos seguirán creciendo de manera constante y habrá un cambio hacia lo digital. Por eso vaticina que se espera que las billeteras móviles, que permiten a los usuarios almacenar, enviar y recibir dinero usando celulares, continúen ganando popularidad y menciona que en Colombia, por ejemplo, el socio pagador Bancolombia pasó de tener menos de 2 millones de billeteras móviles antes de la pandemia a casi 6 millones.



Asegura que otro factor fundamental en el negocio es la seguridad con mecanismos que permiten validar la identificación de los clientes, aparte de le necesidad de rapidez en las transacciones y la sencillez para disminuir el número de pasos para cada transferencia.



PORTAFOLIO