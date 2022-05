Colombianos ya viajan más al exterior que en prepandemia

En 2022 la reactivación económica ha ido en constante crecimiento, pero el turismo ha sido uno de los últimos sectores en tomar fuerza, y aún no alcanza los niveles prepandemia de movilización de pasajeros entrando y saliendo del país.



En los primeros cuatro meses del año, se reportaron 1'244.261 entradas al país y 1'482.890 salidas de colombianos. Estas cifras reflejan niveles muy similares a los de prepandemia, donde se tenían 1.298.569 y 1.426.809 respectivamente.



(Vea: Rappi Travel proyecta crecimiento del 300 % en temporada de vacaciones).



Las salidas del país reflejan una nueva dinámica de mayor emisión de colombianos en 2022. Entre los motivos sobre esta dinámica se encuentra en primer lugar turismo, seguido de quienes ostentan la categoría de residente, tripulación, trabajo y negocios.



El principal destino al que viajan los colombianos es a Estados Unidos, por turismo (241.092), por ser residente (218.535), por tripulación (14.054) o para estudiar (9.944). En segundo lugar está México, que, al igual que el EE. UU. es destino predilecto por turismo (202.126).



En Europa, España encabeza la lista con 172.408 viajes reportados en los primeros cuatro meses del año. Del total, 113.562 traslados al país son a raíz del turismo, 45.782 por residencia y 3.320 por estudios.



Para la Cancillería de Colombia, “los colombianos que emigran lo hacen por diversas razones y hacia diferentes destinos. Entre los principales motivos están la búsqueda de oportunidades laborales, teniendo en cuenta la demanda de fuerza de trabajo poco calificada en los países desarrollados y el efecto de la globalización sobre el aumento de fuerza de trabajo que busca una mayor remuneración en los países desarrollados”, indicó.



(Vea: Avianca solicita autorización para volar a Venezuela).



Así mismo la entidad asegura que la reunificación familiar, la mejora de los niveles de calidad de vida y la oferta de estudios en educación superior de otros estados, son otros de los motivos.



MOVILIZACIÓN DE EXTRANJEROS



En el caso de los viajeros no nacionales que ingresan a Colombia, según cifras de Migración Colombia, por los distintos corredores terrestres, marítimos y aéreos se han reportado este año 991.751 entradas y 1.032.090 salidas. En 2019 estas cifras eran, con corte al mes de abril de 1.322.132 y 1.383.608 respectivamente. Esto quiere decir, que si bien se ha ido recuperando después de la dura caída de viajeros en el país 2020, e incluso 2021, aún no se llega a niveles prepandemia.



La recuperación en relación con la estadística de entrada de viajeros del exterior al país está en un 75%, y referente a salidas del país de personas extranjeras, ya alcanza un nivel de 76%.



(Vea: Salida de colombianos al exterior superó niveles prepandemia).



Al respecto y frente a las cifras reportadas por Migración Colombia, se ve una clara tendencia este año de nivelación en relación con las entradas y salidas del país por extranjeros. Para enero, era mayor la cantidad de salidas del territorio nacional.



Una tendencia de varios años, y que también se veía en 2019, evidenciaba un mayor nivel de entradas (332.396) y salidas (364.779) del país durante el primer mes del año, una dinámica muy distinta si se compara con el mes de referencia, abril, que para el año de prepandemia arrojó las cifras de 324.792 y 335.241 respectivamente.



Ahora, en 2022, la tendencia es contraria, pues, conforme avanzan los meses aumenta la cantidad de registros de viajeros extranjeros en el país.



En enero, se plasmaron 222.683 entradas a Colombia y 260.154 salidas, cifras inferiores a las registradas en abril de 2022, con 273.809 (entradas) y 272.965 (salidas).



Por otro lado, en este año, se ha evidenciado que la mayoría de los visitantes provienen de Estados Unidos, seguido de Venezuela, Panamá, México y Perú. Y los destinos preferidos por excelencia son la ciudad de Bogotá (llegada al aeropuerto de El Dorado en su mayoría), Medellín, Cartagena y Cali.



(Vea: Costo del combustible está afectando el precio de tiquetes de avión).



Ahora bien, sobre las características de los viajeros, destaca sobre todo que las personas que vienen a Colombia por turismo, son en su mayoría hombres (250.188) entre los 30 y 39 años, y en segundo lugar son las mujeres (190.051) entre 18 a 29 años.



Por la categoría de negocios, los hombres predominan el rubro. Con corte a abril se tiene que 14.484 pasos de turistas han sido hombres entre los 40 a 49 años y 11.020 entre los 30 a 39.



Sobre esta dinámica para Paula Cortés, presidenta ejecutiva de Anato, el gremio que representa a las agencias de viajes en el país, el proceso de reactivación en el turismo internacional, ha sido gradual, pero constante.



“Por ejemplo, una encuesta de la OMT a expertos, demostró que las llegadas internacionales no volverán a los niveles de 2019 sino hasta 2024 o después. En el caso de Colombia, se espera que la recuperación total en la llegada de visitantes no residentes se dé en 2023”, concluyó.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio

paubal@eltiempo.com