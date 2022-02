Combustibles y alimentos, los ‘reyes’ de las importaciones

Archivo particular

Colombia cerró el 2021 con un total de US$61.101,4 millones en importaciones, lo que a grandes rasgos representa un récord frente a los niveles de los años 2020 y 2021 y da muestras de cómo se comporta la economía nacional en la actualidad.



(Lea: Comité Triple A recomienda bajar aranceles de 179 productos importados).

En concreto, las compras externas del país cerraron el año anterior con un crecimiento del 40,5% frente al año 2020, impulsadas más que todo por los combustibles que crecieron 67,3% y las manufacturas que hicieron lo mismo en un 40,5%.



Dentro de estos segmentos, lo que más creció fueron los productos químicos y productos conexos (56,9%) y los combustibles y lubricantes minerales (71,2%).

En comparación con el año 2019, en la prepandemia, las importaciones colombianas crecieron un 15,9%, lideradas en este caso por el segmento de agropecuarios, alimentos y bebidas, que crecieron un 28,5% y las manufactureras que subieron un 16,9%. En este período, las importaciones del segmento de combustibles cayeron en 7,9%.



“Estamos importando cada vez más porque no somos competitivos no sólo en tecnología, sino también en manufacturas y últimamente hasta en productos agroindustriales. Si no generamos industrias competitivas, el mercado colombiano cada vez buscará más productos afuera aumentando este déficit como ha venido ocurriendo”, comentó José Roberto Concha, director del Consultorio de Comercio Exterior (Icecomex) de la Universidad Icesi.



EL REPUNTE DE LOS ALIMENTOS



El país se ha caracterizado por una gran concentración de agroinsumos y alimentos y bebidas importados para equilibrar la oferta ante la demanda, sin embargo, resulta destacable el crecimiento de estas compras externas entre el año de la reactivación y el período prepandemia.



(Vea: Transporte: alerta por fallas en entrega de contenedores).



Así, de acuerdo con los reportes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) con las cifras proporcionadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las importaciones de este rubro pasaron de US$7.006,3 millones en 2019 a US$9.003,6 millones en 2021.



En este período resaltan comportamientos al alza de varios sectores, como por ejemplo, la división de café, té, especias y sus preparados, que creció en 72,2% y sumó compras por US$335,7 millones en 2021, frente a US$194,9 millones en 2019.



También resalta el crecimiento de 40,6% en alimento para animales que sumaron compras por US$1.247,7 millones el año anterior frente a los US$887,4 millones.

Los cereales y preparados del mismo crecieron en 34,7%, productos alimenticios y animales vivos subieron 28,2% y carne y preparados en 21,8%.



Si bien en el período 2021-2020 es la tercera categoría con mayor crecimiento, también vale la pena resaltar que la división de café, té, cacao y especias creció en 55,9%; las carnes un 69,2%; aceites y grasas fijos 32,5%, pescados 11,4%, entre otros.



(Lea: Comercio y otros sectores que jalonaron el PIB en 2021).



Ahora bien, Andrés Mauricio Castro, decano de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia, descartó que este comportamiento se tratase de no se invierta en comida, si no que, también es un tema de consumo.



“Nosotros (en Colombia), por ejemplo, producimos arroz pero también importamos es un tema de consumo (...) Lo que sí se debe es tener cuidado con el contrabando”, sostuvo el catedrático.



EL ORIGEN DE LAS COMPRAS



Independientemente del período de estudio, China y Estados Unidos, en ese orden, se ubican como los principales proveedores de las compras externas colombianas y, con lupa en mano, ya puede variar el resto de los jugadores.



“Esos principales socios son dos de los cuales nos proveemos en tecnología y petróleo. La mayoría de las compras de China son en tecnología, teléfonos celulares, y por EE.UU., mayor importación de gasolina”, dijo Castro. Según los registros del Dane, en 2021 las importaciones desde China crecieron en 42,3% y desde EE.UU. en 33,5% al compararse con 2020, al tiempo que en la medición frente a 2019, las compras al gigante asiático crecieron 34,9%, mientras que a EE.UU. apenas subieron 6%.



“El gran preocupante es que seguimos dependiendo de los combustibles fósiles. Es importante mirar a futuro cuales serán las implicaciones de seguir dependiendo de este tipo de recursos y cuándo realmente traeremos al país los productos que favorezcan los procesos de producción o mejoren las condiciones para hacerlas más competitivas y aumentar importaciones”, complementó Castro.

PORTAFOLIO