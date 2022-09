Comerciantes, preocupados por altos costos de importaciones y créditos

En agosto pasado se mantuvo a la baja el optimismo entre los comerciantes. Solo el 38% dijo que espera un aumento de las ventas en los meses que vienen.



En agosto del 2021 ese porcentaje se situaba en 66% y en julio del 2022 estuvo en 41%, según el reporte de la Bitácora de Fenalco correspondiente al octavo mes del año.



El 49% de los consultados dice que la dinámica de sus negocios se mantendrá igual y el 13% se declara pesimista.



Los altos precios para abastecerse de importados y los altos costos del crédito, dos variables que estrechan los márgenes para los comerciantes, son factores que preocupan para el cierre del año, según explicó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.



Los comerciantes en general, pero en particular los vinculados a las categorías de la moda, como el vestuario y accesorios, calzado, marroquinería y morrales, así como el sector de electrodomésticos y tecnología, confían en que el gobierno no desmonte la programación de la jornada del Día sin IVA prevista para el 2 de diciembre, por cuanto la dinámica de las ventas sufriría un duro revés. “Ojalá no nos cambien las reglas del juego”, concluye la Bitácora.



Estas expectativas se enmarcan en un agosto que fue favorable en general para el sector, pero no tan animado como el mismo mes del 2021. El mes pasado el 44% dijo que sus ventas aumentaron y para la misma época del año pasado así lo reportó el 64%.



El 20% habló en esta oportunidad de una disminución, pero en agosto del 2021 ese porcentaje apenas fue de 12%, según advierte la Bitácora.



Se destaca el buen momento del sector de librerías y papelerías, tan afectado desde antes de la pandemia, gracias a la temporada escolar de mitad de año.



Las ventas de vehículos y motocicletas tuvieron un buen comportamiento, según el reporte del gremio de los comerciantes.



