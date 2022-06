Sectores que se beneficiarían reactivando el comercio con Venezuela

Independientemente de quien gane en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales (19 de junio), las relaciones con Venezuela se restablecerán y con ello, la reapertura de la frontera entre el departamento de Norte de Santander y el estado Táchira, clave para el comercio binacional.



Este paso fronterizo, vale la pena precisar, está cerrado para el ámbito comercial, desde hace tres años y, antes de esta medida, representaba el 60% del intercambio de bienes entre ambos países. Un porcentaje que se fue diluyendo hacia el comercio marítimo y al cruce con Venezuela al norte, con el corredor Maicao-Paraguachón-Guarero.



Este intercambio comercial, que anhela sus mejores épocas del cuatrienio 2004-2008, ha venido recuperándose luego del decrecimiento sistemático de los últimos años y que se acrecentó por el efecto de la pandemia de la covid-19.



El año pasado, por ejemplo, el comercio binacional entre ambos territorios alcanzó US$400 millones, una cifra que representó un incremento del 77% frente al dato del 2020.



En el año en curso, en el período comprendido entre enero y marzo, el comercio bilateral alcanzó los US$127 millones, es decir, un incremento del 98% frente al mismo período del 2021, cuando se registraron US$64 millones, según cifras entregadas por la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiano (Cavecol).



Por otro lado, de acuerdo con la Cámara Colombo Venezolana (CCV), este año, debido a la distinta dinámica de la economía del país vecino, las relaciones comerciales se verán fortalecidas.



“En mucho tiempo no hablábamos de un optimismo moderado, que tenemos que ir planeando y desarrollando (...) Nos encontramos en un período de crecimiento moderado (en Venezuela) que servirá mucho para la relación bilateral”, dijo Germán Umaña, presidente ejecutivo de la CCV.



Esto se debe, anotó la institución, a dos factores: la estabilización de la economía por la dolarización y a las reformas económicas que han impulsado las autoridades del vecino país.



Así las cosas, la CCV estima que el comercio binacional entre Colombia y Venezuela puede cerrar este año entre un promedio de US$800 millones y US$1.200 millones, un repunte considerable frente a los últimos años.



De esta manera, en caso de que el comercio bilateral cierre con la mínima proyección, es decir, en US$800 millones, este ya sería del doble del registrado al cierre del 2021.



“El círculo virtuoso del comercio no sólo es fundamental en términos económicos, sino también para cerrar las brechas sociales de la población binacional, sobre todo la seguridad”, indicó Umaña.

¿Quiénes se beneficiarían?

Lo primero a comprender es que ambas economías, históricamente, han sido mercados importantes y complementarios.



De allí que existan procesos de líneas de producción binacionales que al momento se encuentran suspendidas, entre esas aquellas del sector autopartes y de productos químicos y petroquímicos.

Tanto Hernández como Petro proponer reactivar el comercio binacional entre los países.

En la actualidad, la complementariedad entre ambos territorios sigue vigente, esta vez más inclinada hacia el lado de Venezuela, debido a que su aparato productivo no está activado en su completa capacidad y la gran mayoría de bienes, tanto de consumo, como de producción, se están importando, en gran medida, desde Colombia.



Así las cosas, los principales productos que se beneficiarían de una reapertura comercial formal por el paso de Norte de Santander y Táchira, es precisamente aquellos que en al momento pasan por la aduana de Paraguachón.



De acuerdo con Luis Alberto Russián, presidente de la Junta Directiva de Cavecol, estos son los productos enviados desde Venezuela hacia Colombia en el primer trimestre: productos químicos orgánicos; aluminios y manufacturas; productos inorgánicos; materiales plásticos y manufactura; producción de hierro y acero y combustibles y aceites minerales.



En sentido opuesto, los productos desde Colombia hacia Venezuela fueron: plásticos y manufactura; azúcares y artículos de confitería; fundición de hierro y acero; aceites de perfumería y cosméticos; papel, cartón y manufactura; productos farmacéuticos y combustibles y aceites minerales.



Ahora bien, dice Russián, hay productos que no pasan por los canales legales que, al abrir la frontera formal, podrían aprovecharse, como los casos de los insumos agrícolas para el sector venezolano y artículos de consumo del vecino país en territorio colombiano.



“Si se abre la frontera comienza a repuntar el comercio formal. No sabemos cuál será el techo (...) Hay altas expectativas de los empresarios, en líneas generales”, apuntó el directivo venezolano.



Russián también señaló que el restablecimiento de las relaciones colombo-venezolanas es significativo para los dos países, pero requiere de diálogos para poder impulsar la amplia agenda de intereses comerciales; recobrar la confianza y que existan buenas señales del sector público.



Uno de ellos consiste en revisar el acuerdo de alcance parcial (2011) que facilita el intercambio comercial, cuyas actuales condiciones pueden cerrarle puertas a diferentes productos.



También existen temas de turismo, sea de frontera o de sol y playa. Asimismo, Russián plantea que firmas colombianas de servicios petroleros podrían prestar actividades en el país y, por otro lado, reactivar al sector textiles.



ROBERTO CASAS LUGO

Periodista Portafolio