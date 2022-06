Comercio espera vender un 25% más por el día del padre

La celebración del Día del Padre este domingo tiene buenos pronósticos para los comerciantes, ya que esperan que las ventas aumenten 25% frente a un fin de semana normal.



Las mediciones arrojan que hay ánimo de celebración, según ha mostrado la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco. Hay que recordar que el festejo debió ser el domingo pasado pero por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se postergó para el domingo que viene.



Sobre la dinámica de las ventas, algunos empresarios afirmaron que muchas compras ya se hicieron porque las personas aprovecharon el pasado día sin IVA para comprar los regalos.



En todo caso, los centros comerciales y los grandes almacenes tienen listas actividades para atraer compradores con horario extendido, inclusive.



Por ejemplo se ha confirmado que mañana habrá Bogotá Despierta para sacar provecho de una de las fechas más importantes para la actividad comercial, al lado del Día de la Madre, Amor y Amistad y las festividades de Navidad y Año Nuevo.



Un sondeo de Fenalco en Bogotá y Cundinamarca arroja que el 73% de las personas van a festejar a los padres de familia.



En la lista de los regalos favoritos, según el estudio de Fenalco, el primer lugar lo tienen las billeteras o las correa con el 35% de preferencia. Después, aparecen los productos de rancho y licores (28%) y la invitación a comer en un restaurante (17%).



Otros estudios del gremio también muestran que las familias no han dejado de preferir los encuentros en la casa para almorzar alrededor del homenaje a los padres de familia.



OTRAS EXPECTATIVAS



El 40% de las personas encuestadas por esta seccional del gremio de los comerciantes señala que tiene la intención de invertir entre $100.000 y $200.000 para la celebración.

Este el un monto similar al del año pasado.



La plataforma Tiendeo.com.co, que hace seguimiento a las ofertas y promociones del sector retail, realizó un análisis sobre cuáles serán los regalos que mejor dinámica tendrá para el Día del Padre de este domingo, teniendo en cuenta las actividades de búsqueda de las personas de manera virtual.



Según los datos arrojados, los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico y Santander son los que más sumergidos están en la búsqueda del obsequio perfecto para esta celebración tan especial.



Explica que entre los regalos más populares para este día no podrían faltar los básicos que distinguen el estilo de papá, así el interés por las billeteras aumentó 80%, ropa 68%, zapatos 60%, máquinas de afeitar con un 46% y los smartwatch 25%.



La figura del padre tecnológico, trabajador y con los talentos para arreglar lo que sea también se hacen presentes disparando la búsqueda de llantas un 280% y las cajas de herramientas un 108%.



Este año destacan entre los favoritos la categoría de audio incrementando la demanda de equipos de sonido 235%, audífonos 254% y parlantes 194%.



Para el festejo de este 26 de junio el licor estará a la orden del día, el interés por las bebidas alcohólicas creció 40% destacando el whisky 125%, la cerveza 102%, el vino 56%, ginebra 37% y el vodka 25%.



También hay espacio para la salud y el cuidado. En ese sentido, es sorpresivo encontrar que de cara a esta fecha los colombianos buscan adquirir aparatos de cuidado médico como tensiómetros, con un aumento del 35%.



Las personas también consideran brindar al papá un espacio de relajación con regalos especializados como los denominados sofás relax que gracias a los masajes que ofrecen han repuntando 126% en las búsquedas.



