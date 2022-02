Ya se nota menor dinámica de consumo por la alta inflación

Los efectos de la inflación de 1,67% que se registró en enero ya se reflejan en el menor dinamismo del consumo al comenzar el 2022. Así lo advierten Fenalco y Raddar, en sus respectivos informes mensuales sobre la evolución de las ventas de los comerciantes y respecto al desempeño del consumo de los hogares.



Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio del comercio, dijo que “el comportamiento de las ventas en enero presenta una leve disminución comparado contra el gran dinamismo que traíamos frente al primer trimestre del año, especialmente en diciembre”.



Según la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, esta situación también es una consecuencia, especialmente, del encarecimiento de insumos y en general de las mercancías importadas.



Para Cabal, la situación se nota más en la comercialización de los productos de consumo masivo en los supermercados. Puntualmente, alimentos, víveres bebidas y artículos de aseo son los de menos impulso.



“Esto es una seña de que ya comienza a verse el efecto inflacionario en la pérdida de dinamismo del consumo”, comentó Cabal, al tiempo que señaló que también refleja el clima de incertidumbre que vive el país, propio de este primer semestre de elecciones.

Según la encuesta de Fenalco a sus afiliados, un 43% afirmó que sus ventas durante el pasado mes de enero aumentaron; mientras que un 24% aseguró que disminuyeron.

Lo anterior muestra un deterioro frente al desempeño de diciembre, cuando estos indicadores fueron de 58% y 5%, respectivamente.



Cuando se les pregunta a los empresarios de este sector sobre las expectativas para los meses que vienen un 46% se declara optimista y considera que la situación mejorará, en tanto que otro 54% cree que el panorama no cambiará o va a empeorar.



Otro fenómeno que preocupa al comercio tiene que ver con la generación de empleo para el 2022.



Para Fenalco la situación es compleja. Según la Bitácora Económica, el 41% de los empresarios manifestó que este año el personal empleado no subirá ni bajará. Por su parte, un 14% afirmó que habrá recortes en la nómina y un 45% subirá en algún porcentaje el número de contrataciones.



MENOS COMPRAS

​

Mientras en el comercio se reporta una menor dinámica de las ventas, los hogares perciben que comienzan el año comprando menos.



Así lo reseña el primer informe del 2022 de la firma Raddar sobre el comportamiento del gasto de los hogares en enero.



Menciona una escalada preocupante en la percepción de compra, “al manifestar en el 68,04% de los casos que pudieron comprar menos cosas que el mes anterior”.

Igualmente, advierte que esta “es una cifra nunca antes registrada en el Consumer Track de Raddar”.



Por ciudades, Bogotá sobresale en este aspecto con el 70,61%, mientras que por niveles de ingresos el mayor impacto está en los consumidores de bajos ingresos con 73,19% .

“Sin duda, el inicio de año trae consigo una serie de retos en materia de consumo teniendo en cuenta el fenómeno inflacionario que no solamente afecta la percepción sino que, efectivamente, está incidiendo el poder adquisitivo de los colombianos que cerraron el 2021 con un alto nivel de gasto”, indica.



Durante enero del 2022, los hogares gastaron 72 billones de pesos, con un crecimiento en pesos corrientes del 11,40% cifra que considera bastante positiva si se tiene en cuenta la inflación de enero. Al descontar el efecto de los precios, el crecimiento real de los hogares durante el primer mes de año fue de 4,16%.



Por su parte, el valor de las transacciones con tarjetas de crédito creció un 41%,% en enero frente al mismo mes del año pasado.



Igualmente, señala que si se toma como referencia enero del 2020, como periodo previo a los aislamientos, en enero del 2022 todas las fuentes de ingreso y gasto registran crecimiento por encima. Para Raddar este mes en análisis es el más difícil en la canasta de gasto de los hogares, porque el dinero se demora en llegar ya que el último pago de muchos hogares fue a mitad de diciembre, y el dinero que se tenía se gastó en Navidad, vacaciones y temporada escolar.



QUÉ HACE EL CONSUMIDOR



Frente a la situación, los consumidores también han cambiado comportamientos. Radar dice que los hogares mostraron un fuerte cambio en el retorno al cazador de promociones.



Si bien este comportamiento venía creciendo a ritmo constante - según Raddar- en enero aceleró su tendencia creciente a cifras comparables con las señaladas a finales del 2020 y principios de 2021 cuando apenas asomaba la reactivación.



Igualmente, plantea que esto podría significar que los hogares ven de nuevo comprometida su capacidad de gasto y tratando de hacer ajustes. Por esto, agrega, “podrían sufrir cambios en la búsqueda de estrategias para minimizar el golpe del aumento de los precios y costo de vida”.



