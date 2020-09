Cómo alcanzar la libertad financiera y no desistir en el intento

Debido a la coyuntura económica que ha generado la pandemia, muchas personas sienten que sus finanzas están al límite y que la recuperación no llegará. Sin embargo, en vez de ver el vaso de agua medio vacío, hay que concentrarse en las oportunidades que trae la reactivación económica.



No piense que por este imprevisto no podrá cumplir aquellas metas que se trazó en algún momento de la vida, tómelo como un momento para poner en orden su bolsillo y por qué no, llegar a conseguir esa libertad financiera con la que todos fantaseamos: disponer de dinero suficiente para vivir como lo hemos soñado.



Para alcanzarla se necesita constancia y planeación, cualquiera puede lograrlo. Es cuestión de perseguir las tres máximas de la estabilidad financiera: ahorro, aseguramiento e inversión.



A continuación, unos consejos para conseguir la libertad financiera sin desfallecer en el intento:



• Reconocer la situación actual

Si usted se ha visto afectado por la coyuntura, replantee su presupuesto, elimine todos los gastos innecesarios y evite los extraordinarios a toda costa. Por ahora solo necesita tener en cuenta dinero para: comida, medicamentos, arriendo, servicios y transporte.

En el segundo caso, examine su plan financiero y evalúe si usted es de los que ahorra, vive al ras o gasta más de lo que gana. Si se encuentra entre los dos últimos perfiles, es importante que revise si tiene fugas de dinero y busque la manera de iniciar su etapa de ahorro, no necesita empezar con grandes sumas, puede ir aumentando poco a poco.



• Cumplir con las obligaciones financieras



Procure continuar con el pago de los préstamos y si tiene la oportunidad de salir de ellos, entre más rápido lo haga, mejor. Recuerde que hay créditos, como los de consumo, que tienen tasas de interés más altas que otros.



Si por algún motivo no puede cumplir con sus obligaciones, no se esconda de la entidad financiera, dialogue con ellos para buscar una solución que beneficie ambos.

Evite acudir a mecanismos de “gota gota” para financiar sus gastos, pues terminará pagando intereses muy elevados, además de exponerse a riesgos innecesarios. Si necesita dinero extra, avalúe alguno de los bienes personales que ya no use y ofértelo entre sus amigos o por redes sociales. Siempre hay enseres que usted ya no usa y otros necesitan.



Si quiere adquirir un bien o un servicio, ahorre para adquirirlo de contado. Recuerde que, con el pago de interés a largo plazo, usted puede terminar pagando mucho más de lo previsto.



• Proteger lo que tiene



Una de las columnas de la planeación y de la libertad financiera es la gestión del riesgo. Vale la pena asegurar las cosas que se han adquirido con tanto esfuerzo. Reflexione, hay circunstancias que no se pueden controlar como esta pandemia, pero hubo muchas personas que, en algún momento, previeron una situación de escasez, adquirieron un seguro de desempleo y hoy tiene una ayuda para mantener su nivel financiero.



Vaya más allá. Si su casa está asegurada contra un siniestro como un terremoto o una inundación y desafortunadamente esto ocurre, usted no tiene que arrancar de ceros para volver a levantar su patrimonio, ya tiene un paraguas que lo respalda y le responde frente a estos daños.



• Comenzar a invertir



Si usted cuenta con algún ahorro, asesórese sobre la mejor manera de invertirlo para hacerlo crecer. Recuerde que las crisis son oportunidades y que, en este momento, hay bienes en el mercado que se están ofertando a menor valor de lo habitual. Busque la mejor oportunidad, esto no significa que aquello que promete dividendos a corto plazo lo sea.



Si usted está saliendo de deudas o espera iniciar con su plan apenas sus finanzas se lo permitan, no dude dos veces en invertir cuando tenga algo de capital.



Existen inversiones que generan ingresos pasivos, es decir, dinero que usted percibe mientras realiza otra actividad, por ejemplo, el arriendo de un apartamento o una inversión en mercado de valores. Evite gastar estas ganancias, reinviértalas tan pronto como pueda para hacer crecer su patrimonio.



No se deje abrumar por el presente, no permita que las circunstancias nublen su futuro. Proyéctese en el tiempo, esta situación difícil terminará y usted tendrá el camino libre para alcanzar esa comodidad económica que tanto anhela.



Johanna Valderrama Casas

Twitter: @johalex1

Asesora de Comunicaciones de Banca de las Oportunidades