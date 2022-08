Cómo está el sistema financiero colombiano, según calificadora Moodys

El sistema financiero colombiano ha registrado una de las recuperaciones más fuertes después del impacto por la pandemia y aunque en este momento se encuentra estable, enfrentará retos por cuenta de la coyuntura internacional. Así lo considera Marcelo de Gruttola, Vice President-Senior Analyst de la firma Moody's Investors Service.



(¿En qué se invierte lo que se recaude en la declaración de renta?).

¿Cuál es la evaluación de Moody’s sobre el sistema financiero colombiano?



Tenemos una perspectiva estable del sistema financiero colombiano. Si hubiéramos tenido esta discusión hace dos años habríamos hablado de los desafíos de la pandemia, que eran mucho más negativos de lo que son hoy.



El sistema bancario colombiano se ha recuperado más rápido de lo esperado. Colombia es de los países que más rápido se ha estado recuperando. Esto es favorable, especialmente por indicadores como la calidad de la cartera y los niveles de mora, que actualmente están por debajo de la prepandemia.



(Radican proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para 2023).

​

¿No hay riesgos?



Hay algunos desafíos en el horizonte como el bajo crecimiento mundial y la inflación, pero con expectativas de crecimiento.



Puede haber presiones por la inflación, pero la banca colombiana está posicionada para afrontar esos riesgos. Hay otro desafío por el costo de fondeo que se origina por el aumento de las tasas de interés. El fondeo de depósitos que es positivo y frente a las emisiones de deuda.



Los bancos también dependen de emisiones locales y en el exterior y esto tiene costos importantes que se los podrían trasladar a sus préstamos y a sus activos.



¿Cómo está conseguir recursos afuera?



Es difícil para una entidad emitir en este momento en el mercado externo por las tasas.

La estructura de fondeo de los bancos colombianos es relativamente favorable, aunque localmente el fondeo está más caro e internacionalmente es más limitada.



En el entorno global hay una incertidumbre política y no esperamos grandes cambios aunque se ha visto algún retardo en la inversión.



¿Cómo ven la mayor digitalización?



Es una tendencia muy fuerte en el crecimiento de canales digitales y entidades en el que hay nuevos jugadores. Los bancos grandes tienen una buena presencia del mercado.



¿Hay pedidos de la banca para que en actividades similares haya normas y requerimientos similares con las ‘fintech’?



La regulación se va a ir adaptando a las tendencias, pero no es un tema exclusivo de Colombia. Las normas son diferentes para los que intermedian ahorro y para los que no lo hacen.



La Superintencencia Financiera está acomodándose a los nuevos jugadores que aparecen.



No han vuelto a llegar entidades internacionales. ¿A qué cree que se debe?



La banca local es fuerte e importante en el mercado y puede dificultar la llegada de bancos internacionales pero no creemos que sea solo de Colombia.



¿Qué oportunidades y retos vienen para el sistema financiero colombiano?



Los principales desafíos que enfrenta es hacer una buena gestión con la cartera ante el aumento de las tasas y la presión de la inflación. Mitigar los impactos, pero el punto de partida en el que está es interesante.



¿Hay alguna preocupación por el crecimiento de la cartera de créditos?



No lo vemos como riesgo inminente. Hubo una caída en la pandemia. El crecimiento de la cartera tampoco da para que genere problemas. El próximo año será un poco menos dinámica.



PORTAFOLIO