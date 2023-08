¿Es obligatoria la declaración de renta sugerida? Esto dice la Dian

La declaración de renta es un trámite que se presenta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en la que se condensan los ingresos, egresos e inversiones del contribuyente para calcular lo que debe pagar de impuestos.



Desde el pasado 09 de agosto y hasta el 19 de octubre iniciaron los vencimientos para las personas que deben cumplir con esta obligación, por lo que la entidad ha hecho llegar al correo de varios usuarios información con relación a una herramienta conocida como declaración de renta sugerida.



Si ese es su caso, quizás se esté preguntado: ¿es necesario realizar el proceso por ese medio?, ¿exactamente cómo funciona? Frente a este tema, el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, hizo algunas aclaraciones.



¿Qué es la declaración de renta sugerida?

La declaración sugerida es una alternativa editable que aprovecha los datos reportados por terceros.



Es decir, esta herramienta funciona como una ayuda en la que la entidad diligencia una parte de la declaración, tomando la información exógena del contribuyente para facilitar el cumplimiento de esta obligación tributaria.

Para tenerlo aún más claro, Reyes explicó que esta declaración “viene de los datos que recibe la Dian de muchas fuentes, por ejemplo, cuando su empleador nos cuenta cuánto le paga, cuando su banco nos cuenta lo que usted tiene en sus cuentas bancarias o cuando sus clientes nos cuentan las transacciones que hacen con usted".



En otras palabras, la Dian compila toda esa información que incluye varios reportes y, con eso, realiza los cálculos del trámite.



Sí, si se pueden hacer cambios



Si bien este mecanismo permite tener una orientación general para realizar el trámite, la información condensada no está exenta de caer en errores. Es por eso que es importante tener en cuenta que la declaración sugerida no necesariamente tiene que ser la final.



Según aclaró el director de la Dian, “usted la puede cambiar. Si los datos están ahí no corresponden a su realidad económica, es importante que lo haga".

Así las cosas, es necesario verificar los datos y, en caso de que se requiera, editar y llenar los campos restantes para diligenciar el formulario correctamente.



Recuerde que el uso de esta herramienta no es obligatorio, de manera que si la información contenida no refleja la realidad de su situación tributaria, puede diligenciar el formulario como usualmente lo hace o con la ayuda de un contador de confianza.



Declaración de renta EL TIEMPO

¿Quiénes deben declarar renta?

Las personas naturales que estén obligados a cumplir con el pago de este impuesto en 2023, deben tener presentes las siguientes condiciones:



- Que el patrimonio bruto al término del año gravable 2022 sea igual o superior a $171.018.000.

- Que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a $53.206.000.

- Que los consumos mediante tarjeta de crédito sean iguales o superiores a $53.206.000.

- Que el valor total de las compras y consumos sean igual o superior a $53.206.000.

- Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sean igual o superior a $53.206.000.



Tenga en cuenta que la declaración de este año corresponde al periodo gravable 2022.

