Así puede pagar a cuotas una multa de tránsito en Bogotá

Las multas de tránsito pueden convertirse en un dolor de cabeza para los conductores si no se realiza el pago correspondiente para quedar a Paz y salvo con los organismos de movilidad.



En algunos casos, los usuarios prefieren posponer la cancelación de estas infracciones al no contar con el dinero suficiente para efectuar el trámite, provocando que se vayan sumando intereses a la deuda o incluso llegando al punto de que se genere un embargo.



Es por esto que las autoridades de tránsito cuentan con varias alternativas para facilitar el cumplimiento de esta obligación, las cuales incluyen acuerdos de pago de comparendos.



Aquí le contamos cuales son los requisitos e información a tener en cuenta.

Documentos para suscribir un acuerdo de pago en Bogotá



La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá concede facilidades de pago a los deudores por infracciones de tránsito, transporte y multas derivadas por la permanencia de vehículos en los patios producto de la violación a una norma de tránsito.



A través de este mecanismo los conductores pueden cancelar su deuda de manera paulatina, a través de cuotas.



Para poder llevar a cabo este procedimiento, es necesario contar con la siguiente documentación:



- Formato de solicitud de facilidad de pago para la radicación del acuerdo.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía. Esta puede ser del deudor, codeudor, o tercero que solicite el acuerdo de pago.

- Certificación bancaria (no mayor a 30 días).

- Certificación laboral (no mayor a 30 días).

- Declaración de renta del último año (solo para independientes)

- Una copia de un recibo del agua, luz o gas de la dirección de residencia.

- No encontrarse reportado en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

- Una referencia personal, una referencia familiar, una referencia comercial. Para este - punto se le solicitarán los nombres y apellidos, el número de celular, la dirección y el correo electrónico.

- Declaración juramentada ante Notaría en la que se indique lugar de residencia, de donde provienen sus ingresos y si tiene o no bienes a su nombre.



Puntos clave del trámite



Para poder suscribir este acuerdo, la entidad ha establecido un monto mínimo. Para la vigencia 2023, esta cifra se definió en $1.045.455, el cual ya incluye el capital y los intereses del comparendo.



El valor de la primera cuota corresponderá al 40 % del total de la deuda del conductor, quien podrá realizar el pago dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de realizado el pre-acuerdo. Las siguientes tendrán un costo de $209.091 o más, dependiendo del monto de la multa.



Tenga en cuenta que la cantidad mínima de cuotas que podrá suscribir es de tres y el plazo máximo de financiación de la multa es de 60 meses, es decir, 5 años.



Por otro lado, la Secretaría de Movilidad explica que para poder efectuar acuerdos de pago de más de 12 cuotas, es necesario presentar una garantía que respalde la deuda. Es decir, un bien o inmueble, una garantía bancaria, una prenda o hipoteca, una fiducia, una garantía personal (codeudor que respalda la deuda) o, como última opción, una póliza de una aseguradora.



En caso de no cumplir con el acuerdo pactado, el deudor recibirá una notificación de pago. Si pasan 90 días sin cancelar la cuota, se declara el incumplimiento en el proceso y se da inicio al cobro coactivo.



