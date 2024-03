Desinflación: el fenómeno que ya está golpeando el costo de vida en Colombia

La inflación fue uno de los términos que más se pronunció en el contexto económico durante el 2023, año en el que si bien finalmente se bajó el IPC a un dígito para el cierre y se dio la pelea como ganada, parcialmente, no se puede pasar por alto que estuvo en su punto más alto del siglo en curso y la batalla para controlar este indicador, es uno de los factores que en este momento se tradujo en desaceleración.



No obstante, durante las semanas más recientes se ha hablado de un nuevo concepto que en un principio tiene una connotación positiva, pero que los expertos advierten que no puede ser prenda de garantía para bajar la guardia. Se trata de la desinflación.



En diálogo con Portafolio, César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, explicó que esto es el proceso caracterizado por la disminución de la tasa de inflación, que generalmente se presenta después de enfrentar una etapa inflacionaria exacerbada, en un principio por las medidas de reactivación económica tras la pandemia y los choques internacionales, como el conflicto ruso-ucraniano.



“Esto fue una subida de precios a nivel global, que para el caso de Colombia alcanzó un pico inflacionario del 13,34% en marzo del año anterior, en el que posteriormente bajó, pero no a los niveles que se están viendo en este momento, que incluso han ido más rápido que algunas proyecciones en esta materia”, sostuvo.

Para este analista, los 11 meses seguidos con el costo de vida a la baja, que llevaron al Índice de Precios al Consumidor de estar por arriba del 13%, como ya se mencionó, a un 7,74% en la actualidad se pueden tomar como una noticia positiva. No obstante, advierte que hay factores de riesgo que siguen latentes.



“Empezamos una etapa de desinflación donde la mayoría de componentes de la inflación se han venido reduciendo, es decir, alimentos fue uno de los que más jalonó en el crecimiento de la inflación de los precios en los últimos años y ahora baja. También los regulados han empezado a presentar una reducción, los bienes también se han reducido, pero existen algunos riesgos que no son menores que hay que tener en cuenta”, agregó.



Entre las amenazas destaca el mantenimiento de altas tasas de indexación en servicios como arriendos y posibles aumentos en el precio del ACPM, que podrían obstaculizar el ritmo de la desinflación.

“Los servicios, digamos que, y estos están muy asociados a la indexación, se mantienen con algunos riesgos. El dato de febrero también nos dio indicios de que la indexación de servicios, en particular en arriendos, todavía está muy alta, incluso un poco más alta de lo que dábamos previamente en los análisis”.



Corficolombiana proyecta una inflación del 5,5% para el cierre de este año, aunque aún por encima del rango meta establecido entre el 2% y el 4%. Sin embargo, esperan alcanzar el rango meta del Banco de la República del 4% para el primer semestre del próximo año si todo sigue como va.

Recuperación y confianza

De cara a una eventual recuperación, César Pabón dijo que el cumplimiento de la regla fiscal y la reducción de la deuda pública es crucial. Además, señala que el Banco de la República necesita un espacio fiscal sólido para poder acelerar aún más la reducción de las tasas de interés. También dijo que hay que acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura.



