Cómo se mide el éxito de una película en términos económicos

El nuevo film de 'Super Mario Bros.' ha representado uno de los estrenos en cine de una película animada más exitosos de los últimos años, logrando recaudar más de 377 millones de dólares, desplazando el récord que ostentó ‘Frozen 2’, la cual recaudó 358 millones de dólares en el año 2019.



Sin duda, el furor que ha generado la película inspirada en el popular personaje de videojuegos de la empresa japonesa Nintendo ha resultado en un éxito comercial, a pesar de las críticas que ha recibido por parte de medios especializados en el séptimo arte.



No obstante, ¿en qué momento se puede considerar una película como un éxito comercial? Andrés Mossos, director, productor y profesor de cine de la Universidad Central, explicó para Portafolio el cómo se puede considerar a una película como un éxito en términos monetarios.



“Desde un punto de vista de las finanzas, el éxito comercial se da cuando el costo de creación y producción, incluidos los sueldos, es inferior a lo que se recoge con la película”.



No obstante, según el experto, un verdadero éxito financiero para una productora de cine se tiene que ver representado en qué tan superior es ese monto de recaudo frente a los gastos que tuvo todo el proceso creativo y publicitario de un producto fílmico.



“Una película puede valer un millón de dólares es un éxito comercial cuando, por lógica matemática, duplica o triplica en ganancias su costo. Eso es algo que se le exige mucho al cine. Cuando una película duplica su valor, fue un éxito, pero cuando la triplica, es reconocida como un éxito comercial”, explicó Mossos.



El éxito en términos rentables es a lo que se apunta en las grandes productoras estadounidenses al momento de lanzar una película. Sin embargo, los réditos que se pueden percibir también tienen otras fuentes, como el marketing o los patrocinios.



“Eso pasa con el cine de Hollywood. Ellos tienen un costo de la película y lo consideran un éxito si la recaudación duplica o triplica este valor, teniendo en cuenta que los ingresos que tienen las películas no son solo las boletas de cine. También hay otras cosas como los impuestos, así como las ventas a plataformas y canales”, agregó.



El éxito en el cine colombiano



En el caso de la industria cinematográfica colombiana, Mossos explicó que, para el mercado local, han habido muchos ejemplos de películas que han representado un éxito financiero, teniendo en cuenta factores como la Ley 814 de 2003, conocida como la 'Ley de Cine', la cual permite que las producciones realizadas en el país puedan tener financiamiento estatal, a través del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC).



“Al haber un cine que tiene subsidios, auxilios fiscales, patrocinios y leyes de reducción de impuestos, se minimizan sus costos y, de esta manera, los productores perciben mucho más de lo que una película puede generar”, explicó el experto.



Nada mejor para celebrar #Halloween que imágenes de cine de terror colombiano tomadas de la película 'Funeral siniestro' (1977) dirigida por el maestro Jairo Pinilla, en donde una niña campesina se enfrenta a los fatídicos misterios de la muerte. pic.twitter.com/QRLU8WJNhz — PatFílmicoColombiano (@patfilmcolombia) October 31, 2022

Por último, Mossos dio varios ejemplos de películas colombianas que han resultado en rotundos éxitos financieros a lo largo de la historia del país, citando a varios directores con una larga trayectoria en la industria cinematográfica colombiana.



“Las películas de Gustavo Nieto Roa, como ‘El taxista millonario’, pueden ser un buen ejemplo, así como las películas de terror de Jairo Pinilla como ‘Funeral siniestro’, o las películas de Dago García, las cuales son, basicamente, novelas hechas películas estrenadas cada 25 de diciembre y que resultan siendo un éxito en taquilla”.



JUAN MARTÍN MURILLO HERRERA

Periodista de Portafolio