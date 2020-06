¿Cómo mejorar y potencializar los hábitos de consumo?

Constantemente, el comercio está ofreciendo nuevos y atractivos productos y servicios que crean en las personas decisiones de compra impulsiva, esto hace que el dinero se escape en cosas que, en realidad, no se necesitan.



Cambiar los hábitos de consumo no es fácil y más cuando se cuenta con una capacidad financiera que permite darse algunas licencias a la hora de gastar; sin embargo, esta coyuntura que ha alejado a las personas de las vitrinas permite pensar en decisiones de compra más responsables e inteligentes que beneficien las finanzas personales y de paso, al medio ambiente.





Lea: Cuide su bolsillo durante la cuarentena

A continuación, tres consejos para potencializar sus hábitos de consumo y aprovechar al máximo sus recursos:



1.- Compare las opciones que le ofrece el mercado

Antes de adquirir un producto o servicio, haga un estudio de mercado. Evite casarse con una marca o referencia. Recuerde que siempre hay iguales o mejores opciones para comprar. Por ejemplo, las empresas de servicios como los de telefonía suelen tener ofertas, paquetes de fidelización o mejoras tarifarias para clientes antiguos. Consulte con su proveedor cómo puede acceder a estos beneficios.



Esto también aplica para los productos financieros. Si usted necesita un crédito de consumo, compare las condiciones que le ofrecen diferentes entidades financieras: tasas de interés, plazos, métodos de pago y beneficios extra que pueda obtener de una u otra. Este consejo también sirve para escoger los productos de depósito, ¿sabía que si tiene un buen historial financiero puede negociar la tasa de interés en su CDT?



Este mismo ejercicio puede hacerlo para adquirir seguros como el de vehículo, puede cotizar, confrontar las coberturas, las primas y los precios. No tema buscar en la web, contactar con un asesor y preguntar cuál es la mejor opción.



Lea: Recomendaciones para no ser víctima de los ciberfraudes financieros.



2.- Lea las etiquetas de todo lo que compra



Antes de comprar, infórmese sobre la composición del producto, la calidad, la garantía, el respaldo de la marca y las opiniones que otros compradores hayan hecho sobre el bien que desea adquirir. Tómese el tiempo de leer las etiquetas y establezca cuál es el ciclo de vida útil del mismo. Todos estos datos los encuentra en las fichas técnicas que están disponibles en las páginas web de los fabricantes.



En el caso de los aparatos eléctricos y electrónicos revise la capacidad de ahorro energético, el nivel de eficiencia de éste se verá reflejado en el consumo de energía y por lo tanto, en su factura. Así mismo, si no son de uso permanente, manténgalos desconectados.



Por otra parte, realizar el mantenimiento preventivo a sus enseres alarga la vida útil, evita accidentes o un mal funcionamiento repentino que implique una pérdida económica significativa. Si bien esto también supone una erogación de dinero, lo cierto es que será mucho menor y controlada. Así le sacará el máximo provecho a sus bienes y hará que la inversión valga la pena.



3.- Compre en negocios cercanos a su vivienda



Esta es una gran opción para evitar largos desplazamientos que redundan en gastos de transporte y tiempo. Hay muchos productos que usted puede encontrar a la vuelta de la esquina, sin tener que acudir a grandes superficies o centros comerciales, donde se expone a aglomeraciones o largos y costosos turnos de envío.



De hecho, muchos de estos pequeños negocios cuentan con servicio a domicilio a precios razonables y medios de pago digitales, de tal manera que usted está a solo a una llamada de distancia de productos básicos como frutas, carnes y verduras. Este tipo de comercios reducen gastos de intermediación y están en capacidad de entregar productos de buena calidad, de hecho, si usted no queda satisfecho puede hablar directamente con el dueño del establecimiento y seguramente, recibirá una retribución inmediata por su inconformidad.



A esta relación costo – beneficio, súmele la posibilidad de ayudar con sus compras a mantener el empleo de sus vecinos y tenderos en estos tiempos difíciles.





Este es un momento crucial para realizar cambios financieros que perduren en el tiempo y redunden en la calidad de vida de todos a mediano y largo plazo.



Johanna Valderrama Casas

Twitter: @johalex1

Asesora de Comunicaciones de Banca de las Oportunidades