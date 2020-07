Cómo prepararse para enfrentar emergencias económicas

La crisis económica que vive el país por cuenta de la covid-19 muestra que, sin importar el nivel o la fuente de ingresos, resulta primordial contar con herramientas para sufragar adecuadamente gastos de manutención en caso de perder el empleo o atravesar algún otro tipo de dificultad financiera. Siga estas recomendaciones a la hora de fijarse metas de ahorro para emergencias y darle un uso adecuado a su dinero.



¿Cuánto destinar a un fondo de emergencias?



Su historial laboral reciente es clave para contestar esta pregunta. Por ejemplo, si tiene un empleo estable o un contrato a término indefinido, lo aconsejable es reservar entre tres y seis meses de gastos básicos de subsistencia, tales como la alimentación y el alojamiento. Ese lapso de tiempo se considera razonable para buscar y conseguir un nuevo trabajo.



Por el contrario, si labora por cuenta propia o no tiene un empleo de tiempo completo, una buena idea es duplicar la meta anterior. Eso significa que debe intentar ahorrar entre seis y 12 meses de gastos fijos. Si bien algunas áreas de la economía se están abriendo nuevamente, es posible que veamos más olas de propagación del virus. Si usted es un profesional o trabajador independiente, podrían pasar meses antes de que su grado de empleabilidad o negocio vuelvan a la normalidad.



¿Dónde tener su fondo de emergencias?



Como regla general, trate siempre de separar sus cuentas bancarias para diferentes objetivos. Esto es especialmente crucial en el caso de los ahorros que destine a emergencias, pues le permitirá saber fácilmente cómo ha sido su progreso y qué tanto ha cumplido sus metas.



Una alternativa práctica para hacerlo son los bolsillos de las cuentas de ahorro. Este es un servicio que ofrecen la mayoría de entidades financieras, con el cual podrá separar su dinero directamente desde su cuenta bancaria, permitiéndole realizar aportes mensuales de manera sencilla y segura. Con esta opción usted podrá, entre otros:



- Habilitar la opción de débitos automáticos para que, mensualmente, se le abone a su bolsillo el monto de su elección. De igual forma, podrá establecer la fecha en la que prefiere que esta operación se realice.



- Administrar múltiples bolsillos desde la APP o página web de su entidad financiera.



- Hacer uso de los recursos en los bolsillos cuando lo necesite, pasándolos primero a su cuenta de ahorros. Este paso adicional le permitirá monitorear y priorizar mejor los usos que le dé a su bolsillo.



¿Qué otros productos explorar para cumplir con las metas de ahorro?



Recuerde que usted puede mejorar sus hábitos de ahorro apoyándose en el producto financiero adecuado. Un ejemplo claro es el mecanismo de ahorro programado, el cual consiste en depositar periódicamente un monto mínimo de dinero en una cuenta bancaria para cumplir con un objetivo, usualmente ahorrar para la cuota inicial de una vivienda. Las cuentas que se abren por este mecanismo se diferencian de las tradicionales en que tienen restricciones para realizar retiros y transacciones por medios electrónicos, lo que les permite ofrecer mayor rentabilidad. Asimismo, al no estar asignadas a una tarjeta débito, no generan gastos administrativos, como cuotas de manejo, y generalmente no requieren de un monto mínimo de apertura.



Finalmente, tras cubrir sus necesidades básicas de ahorro, puede explorar la posibilidad de respaldar y diversificar sus ahorros mediante certificados de depósito a término (CDT) o certificados de depósito de ahorro a término (CDAT). Los CDT son depósitos que se hacen por un periodo mínimo de un mes y no pueden retirarse antes de esa fecha, por lo que permiten ahorrar dinero a un término fijo, generando rendimientos mayores a las de las cuentas de ahorro. Los CDAT tienen características similares, pero pueden abrirse a un plazo menor de 30 días.





Michael Bryan

Especialista en inclusión financiera de Banca de las Oportunidades

@MichaelBryan05