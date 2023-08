A veces se buscan caminos más rápidos y se espera encontrar la 'lámpara de Aladín' para que sueños como comprar vivienda, carro, estudiar, entre muchos otros, se hagan realidad. Lo cierto es que para lograrlo se requiere un ahorro programado, un camino largo y sin magia, pero con resultados satisfactorios que ayudan al bolsillo de las familias.



De acuerdo con el profesor de la facultad de Administración de la Universidad de los Andes, Santiago Rodrìguez, "ahorrar es un hábito que se puede adquirir, algunas personas lo tienen más inmerso y otros deben hacer más esfuerzo".



Este hábito le puede ayudar a cumplir sus metas de forma organizada. Se trata de un ejercicio en el que usted va destinando una parte de su dinero por elección propia a un objetivo que se traza en un tiempo determinado.



Pero... ¿cómo hacerlo? y ¿qué herramientas existen? Justamente, Rogríguez responde a estas inquietudes comunes.



Lo primero que debe saber es que: "El ahorro programado puede hacerse a través de cuentas bancarias creadas para ello o a través de otros productos de ahorro. La principal diferencia es que en el primero la persona puede definir el valor de ahorro y la periodicidad de éste, mientras que, en el segundo, la persona debe tomar la decisión de “ejecutar” la acción del ahorro".



Por ejemplo, los bancos ofrecen cuentas de ahorro programado en las que no tiene una tarjeta porque la idea es que crezca su capital, en algunos casos reciben el nombre de 'Bolsillo', que justamente significa que se separa este dinero y se guarda.



Hay otros que sirven para ahorrar pero que no son directamente creados con el fin particular de que sea programado. Es decir, es su decisión hacer el ahorro pues no se realiza de manera automática. Un ejemplo de este caso son los Certificados de Depósito a Término (CDT).



Los CDT "le permiten a la persona ahorrar a plazo, ganando un interés importante. La persona podría abrir un CDT de manera mensual y con esto lograría ir construyendo el ahorro para el cumplimiento de algún sueño", dice Rodríguez.



También, se puede ahorrar en cuentas de ahorro tradicionales, "donde la persona transfiere todos los meses un valor, de manera manual".



Si ninguna de las anteriores lo convence, puede averiguar en su trabajo si existe algún fondo de empleados, pues allí puede administrar mejor sus ahorros.



Y, finalmente, si no requiere una rentabilidad fija y sabe manejar el riesgo con tranquilidad, otra alternativa para ahorrar son los Fondos de Inversión Colectiva (FIC) "productos conducentes para generar un ahorro, administrados por Sociedades Fiduciarias o Sociedades Comisionistas de Bolsa, en los que se pueden guardar los ahorros teniendo en cuenta que cada fondo tiene un riesgo definido y la rentabilidad no es fija", explica Rodríguez.



En cualquier caso "el aspecto más importante es crear el hábito de ahorro, apoyado con cuentas de ahorro programado o con otros productos de ahorro. Al final si la persona lo hace de manera periódica y permanente podrá ir cumpliendo sus objetivos financieros", concluye el docente.



