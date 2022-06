¿Cómo sacar el pasaporte en Colombia?

En los días recientes el trámite de cómo sacar el pasaporte se ha vuelto uno de los más buscados a través de internet.



Lo primero que debe saber para adquirir ese documento es que tiene que agendar una cita virtual que se habilita todos los días a las 5:00 p. m. en la página oficial de la Cancillería.

Presentando su certificado electoral podrá acceder a un descuento del 10% en el valor de su pasaporte. Es importante que antes de solicitar su cita, revise si tiene los requisitos.

Requisitos para solicitar el pasaporte

Lo primero es diligenciar la solicitud virtual, adjuntar su cédula de ciudadanía vigente o contraseña junto a la copia del registro civil de nacimiento. Asimismo, debe llevar su pasaporte anterior si lo tiene.



Esta solicitud es un mecanismo para agilizar los trámites en la Cancillería, allí deberá llenar sus datos personales.



Es importante tener en cuenta que la solicitud y entrega del pasaporte se debe hacer de forma personal y presencial, no hay posibilidad de que un tercero realice este proceso.



En el caso de los menores de edad, debe estar acompañado por uno de sus padres o representante legal quien deberá identificarse con su cédula de ciudadanía.

Costos

El pasaporte ordinario en Bogotá tiene un valor de 172.000 pesos, el ejecutivo de $262.000 y el de Emergencia de $161.000. Para el resto de ciudades se aplican los mismos valores sumado a los impuestos departamentales que deberá consultar en la Gobernación correspondiente.

El pago se debe hacer el mismo día que se genera la referencia de pago, de lo contrario deberá generar una nueva referencia con la fecha en la que realizará el pago.

Asimismo, la Cancillería tiene habilitados los pagos por PSE, Servibanca y tarjeta.

Dónde recoger el pasaporte

En Bogotá los lugares de expedición son:



Oficina de Pasaportes Calle 53 y Sede Centro – Corferias

• Solitud y entrega: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.



Oficina de Pasaportes Sede Norte:

• Solicitud: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

• Entrega: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.



Para fuera de la capital puede consultar la oficina disponible en este link.

