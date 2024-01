¿Cómo se podría erradicar la pobreza de modo 'exprés'? La ONG Oxfam responde

Un informe sobre desigualdad elaborado por la organización no gubernamental (ONG) Oxfam plantea que para erradicar la pobreza se necesitarán siglos de trabajo.



Según Oxfam, el poder adquisitivo acumulado por cerca de 5.000 millones de personas ha disminuido, lo que indica que, a este ritmo, se requerirían 229 años para eliminar la pobreza a nivel global.



De acuerdo con la organización, mientras la mayor parte de la población se queda sin menos riqueza, un porcentaje pequeño sigue acumulando dinero. Así, los cinco hombres más ricos del mundo, para noviembre de 2023, y quienes duplicaron su patrimonio entre 2020 y 2023, eran Elon Musk (X, antiguo Twitter), Bernard Arnault (empresario francés del sector de artículos de lujo y su familia), Jeff Bezos (Amazon), Larry Ellison (del sector del software) y Warren Buffet (inversor estadounidense).



Solo entre ellos pasaron de 405.000 millones de dólares a 869.000 millones de dólares, lo que implica que cada hora ganan 14 millones de dólares, aproximadamente.



En otras palabras, la riqueza cada vez se concentra más en unas pocas personas. Al respecto, Amitabh Behar, director ejecutivo interino de Oxfam Internacional, expresó su preocupación: "Estamos presenciando lo que parece ser el comienzo de una nueva década de gran división, en la que miles de millones de personas enfrentan los impactos económicos de la pandemia, la inflación y la guerra, mientras las fortunas de los milmillonarios crecen de manera desorbitada".



Behar añadió que esta desigualdad no es coincidencia, ya que los milmillonarios se aseguran que las grandes empresas generen más riqueza a expensas del resto de la población, contribuyendo así al aumento de la brecha económica.



Ahora bien, para superar las profundas desigualdades en un menor tiempo, la ONG subraya una serie de sugerencias divididas en los siguientes tres grandes bloques:



1. Fortalecer el Estado:



- Asegurar servicios públicos esenciales para combatir la desigualdad.



- Invertir en infraestructuras públicas como transporte, energía y vivienda.



- Explorar opciones públicas en sectores clave para abordar la desigualdad.



- Mejorar transparencia, rendición de cuentas y supervisión de instituciones públicas.



- Reforzar la capacidad regulatoria para garantizar que el sector privado sirva al bien común.



2. Regular el sector privado:



- Combatir monopolios privados y limitar el poder empresarial.



- Empoderar a trabajadores y comunidades, garantizando salarios dignos.



- Aumentar impuestos a empresas y ricos, incluyendo impuestos permanentes sobre la riqueza y beneficios extraordinarios.



- Abordar injusticias en cadenas de suministro a nivel nacional e internacional.



3. Reinventar el sector empresarial:



- Promover una nueva generación de empresas centradas en el bien común.



- Apoyar financieramente a empresas justas y priorizar modelos de negocio sostenibles.



- No otorgar ayudas ni contratos a empresas que no cumplan con estándares ambientales y salariales.



- Utilizar el poder gubernamental para crear empresas que beneficien a trabajadores, comunidades y medioambiente.



Cuatro maneras en que la concentración de poder

empresarial fomenta la desigualdad

En el informe se identificaron formas en las que aumentan las brechas entre ricos y pobres:



1. Premiando a los ricos, no a las y los trabajadores: las empresas impulsan la desigualdad al usar su poder para forzar a la baja los salarios y dirigir las ganancias hacia los súper ricos.



2. Evadiendo y eludiendo impuestos: las grandes empresas y sus ricos propietarios también impulsan la desigualdad al emprender una guerra fiscal sostenida.



3. Privatizando los servicios públicos: "en todo el mundo, el poder empresarial presiona incesantemente al sector público, mercantilizando y segregando el acceso a

servicios vitales como la educación, el agua y la atención médica, a menudo mientras las empresas disfrutan de importantes ganancias respaldadas por los contribuyentes", sostiene la organización.



4. Impulsando el colapso climático: "el poder empresarial está impulsando el colapso climático, causando a su vez un gran sufrimiento y exacerbando las desigualdades, también en cuanto a raza, clase y género".



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio