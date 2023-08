Así puede recibir dinero gratis en Nequi mediante TransfiYa

Nequi es considerada la billetera digital de referencia en Colombia, esto por ser la más utilizada de este tipo en el país.



No obstante, y a pesar de que Nequi esté funcionando en Colombia desde el 2016, todavía existen dudas sobre su funcionamiento, lo que ha llevado, en varias ocasiones, a que muchas personas no sepan saber qué hacer con el dinero que guardan en su cuenta de ahorros.



Una de estas funciones tiene que ver con algo básico en el manejo de finanzas personales y es la transferencia de dinero. A pesar de que Nequi permita pasar dinero de una cuenta a otra, lo cierto es que también existen otras formas de hacer este proceso, incluso, desde una cuenta abierta en una entidad bancaria tradicional.



Se trata de TransfiYa, una alternativa que han adoptado varios bancos para poder converger de manera orgánica con la banca virtual y poder facilitar la transferencia de dinero desde cunetas bancarias a billeteras digitales, siendo una opción diferente al también tradicional PSE o transferencia por tóken.



Además, TransfiYa es una opción que no genera costos, a comparación de hacer transferencias directas desde una cuenta de banco a la aplicación, que, por lo general, sí generan algún recargo.



¿Cómo recibir dinero mediante TransfiYa?

Según explicó Nequi, el primer paso que se debe llevar a cabo es fijarse en el celular si llegó la notificación de transferencia de cierta cantidad de dinero.



Así las cosas, lo siguiente que debe hacer es entrar a la aplicación con su número celular y contraseña (o huella digital en caso de que la posea registrada).



Ya con la cuenta abierta, diríjase a la campana de notificaciones, ubicada en la parte superior derecha de la pantalla. Al ingresar, toque la opción 'TransfiYa' y le aparecerá un mensaje con el nombre de la persona y la cantidad de dinero enviado. Ahí solo basta con dar clic en 'Aceptar' para que el dinero sea recibido.



En cuestión de segundos, el dinero enviado se sumará al monto total disponible que posea, por lo que solo basta refrescar la página principal para que este se vea reflejado.



