El mercado de carbono, tarea en la que el país está atrasado

Ante los compromisos globales que se han adquirido en torno al cambio climático, los gobiernos se han concentrado en generar mecanismos para disminuir las emisiones netas de gases de efecto invernadero.



Un informe publicado por Corficolombiana analizó el estado actual de los mercados de carbono en Colombia y el mundo, y destaca como, si bien en Colombia no hay un mercado de carbono regulado, “se está trabajando su construcción”.



¿Qué son los mercados de carbono?

Según Corficolombiana, a nivel global estos mercados se basan en el principio de poner un precio al carbono, lo que significa establecer un valor económico a las emisiones.



Para ello existen mecanismos como los impuestos directos al carbono, los mercados voluntarios de bonos y créditos de carbono, y los mercados regulados de cupos y derechos de emisión de carbono, destacándose los sistemas de comercio de emisiones (SCE).



Estos últimos establecen límites a las emisiones y permiten a las entidades que emiten gases de efecto invernadero comprar, vender o intercambiar permisos de emisión.



Dichos mercados, como lo explica la entidad, se clasifican en dos modelos, dependiendo de si los participantes adquieren unidades de carbono equivalentes para disminuir sus emisiones netas de manera obligatoria o voluntaria. Estos son los mercados regulados o de cumplimiento, donde se transan derechos y cupos, y los mercados voluntarios, donde se transan principalmente bonos o créditos.



Tal como indica Corficolombiana, los mercados de carbono tienen un nivel de desarrollo heterogéneo a nivel global. Hay 39 sistemas de comercio de emisiones y entre estos se destaca Alemania, Estados Unidos, China, Nueva Zelanda y México, que ya cuentan con el mecanismo en operación. Otros seis países se encuentran diseñando su SCE, entre esos Colombia, y nueve están considerando su implementación.



Situación de Colombia

El informe de Corficolombiana detalla que en el caso colombiano funciona un mercado voluntario de bonos (o créditos) de carbono, que pueden ser adquiridos por empresas o personas que deseen compensar o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Un bono de carbono representa una tonelada de CO2 equivalente capturada, o reducida, mediante el desarrollo de un proyecto que resulta en la reducción o captura de carbono.



Este modelo funciona mientras se desarrolla un sistema de comercio de emisiones propio.



Tal como explica Juan Camilo Pardo, analista de investigaciones económicas de Corficolombiana, al igual que con la mayoría de indicadores económicos, los países más desarrollados son los más avanzados en este aspecto, y en la región, el más desarrollado tanto en el mercado voluntario como regulado es México, que empezó con su plan piloto en el mercado regulado desde 2021.



“Estamos una década y media atrasados frente a los mercados regulados. En los voluntarios si tenemos un mercado, en particular con los mercados de crédito de carbono, pero son muy rústicos”, explica Pardo, quien asegura que en Colombia no hay un ente central que conecte a quienes están generando beneficios y quienes quieren compensar sus emisiones.



“Estamos aún muy subdesarollados en el tema, no hay una entidad gubernamental, sino que son las empresas quienes deben crear áreas dentro de ellas para desarrollar este tipo de proyectos”, comentó el economista. Según Pardo, tener un sistema regulado ha demostrado a nivel internacional la disminución en las emisiones.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista de Portafolio