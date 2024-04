¿Cómo va la ejecución presupuestal en el país en lo que va de 2024?

El Ministerio de Hacienda dio a conocer ayer el balance de ejecución presupuestal para lo que va corrido de este año, en el cual se aprecian mejorías en el compromiso de recursos, pero que se mantienen los puntos en rojo que vienen golpeando con fuerza a la inversión desde hace meses.



De acuerdo con este reporte oficial, de los $502,6 billones que se tienen como apropiación total para el 2024, con corte a marzo se han comprometido $129,71 billones, mientras que los compromisos se ubican en $83,21 billones.



No obstante, la parte que más llama la atención está en el discriminado de pagos, donde las cuentas llegan apenas a $79,03 billones, logrando una ejecución efectiva de apenas el 15,4% del Presupuesto, cuando lo ideal es que este indicador estuviera cerca del 25% en este momento.



Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario explicó que si bien no hay rezago presupuestal en materia de compromisos, la situación con obligaciones y pagos es diferente, ya que alcanza el 12%, tomando con referencia los balances que dio a conocer la cartera de Hacienda.



“Es un punto que hay que corregir y desde luego eso lo vamos a corroborar cuando observamos que la inversión, el gasto de inversión, sigue rezagado en $16 billones. Sobre este punto es importante advertir que el gasto en inversión, que es gasto en infraestructura en su mayor parte, es uno de los componentes más importantes en el país”, dijo.



De los casi $130 billones que se han apropiado hasta el momento, el Ministerio de Hacienda informó que $72,86 billones se han usado en gastos de funcionamiento, $18,26 billones en servicio a la deuda y $38,52 billones se destinaron a inversión. No obstante, al revisar con detalle la plata que se ha pagado, se aprecia una realidad diferente.



Inversión rezagada

Inversión iStock

Otro de los datos que entregó el Ministerio de Hacienda tiene que ver con el rezago presupuestal constituido, que al cierre del tercer mes de este año quedó en $35,6 billones. En este punto la inversión también aparece como una de las más afectadas por la falta de ejecución en los recursos de la Nación.



De la cifra mencionada en el indicador de rezago, el 45,71% son dineros para, como dicen los expertos, generan desarrollo y prender los motores de la economía, puesto que son inversiones que van de parte del Estado. Dicho en palabras castizas $16,21 billones de inversión están quedados en su ejecución.



“El gasto de inversión es uno de los componentes más importantes para multiplicar el efecto de la inversión pública en el agregado económico, que va desde luego a reflejarse en un mayor crecimiento porque por cada peso invertido, esto se multiplica en producción nacional, se multiplica en salarios, se multiplica en empleo”, agregó el profesor Amorocho.



La otra parte del rezago son $19,58 billones de gastos de funcionamiento, que comprenden el 54,29% de este rubro, y $167.700 millones de servicio a la deuda, que son menos del 1% de este concepto.



“Hay que ponerle importancia a la ejecución del gasto, para que así como la dinámica de compromisos mejoró sustancialmente entre febrero y marzo. El rubro de pagos y obligaciones también crezca, especialmente en inversión que sigue siendo una deuda pendiente, sin olvidar que estos recursos tienen un efecto multiplicador”, dijo Henry Amorocho.



Esto, según el experto, debe ser un campanazo de alerta para el Gobierno, máxime si se tiene en cuenta que en 2023 se desaprovechó el 30% de los dineros que estaban proyectados para esta materia y al final se diluyeron en pérdidas de apropiación o en rezago presupuestal cuya ejecución quedó para este año.



Revisando por entidades de este Gobierno, enfocados sólo en los rubros de inversión, los mayores rezagos están en el Ministerio del Trabajo ($7,17 billones), Presidencia de la República ($4,54 billones), Ministerio de Salud ($3,28 billones) y el Ministerio de Hacienda ($3,16 billones).



Daniel Hernández Naranjo

Periodista Portafolio