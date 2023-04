Lo que debe tener en cuenta si un banco le ofrece compra de cartera

La reducción de las tasas de interés por parte de las entidades financieras han servido para reactivar las actividades crediticias de los colombianos, esto con tal de incentivar el consumo en el país y reactivar el mercado.

No obstante, esta estrategia ha hecho mucho mas estrecha la competencia entre los bancos, a tal punto que los clientes pueden considerar en cambiar de entidad financiera de acuerdo a sus necesidades o su capacidad de pago.



Edgar Jiménez Méndez, director del Laboratorio Financiero y docente de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, explicó para Portafolio estas razones.



"Cuando uno negocia la cartera o se cambia de entidad financiera, hay que tener en cuenta cuales son las condiciones de ese cambio. Es decir, yo puedo tener un pasivo en una tarjeta de crédito con un saldo por encima del 40 % de las compras recientes que hice; puedo venderla y pasarme a otra entidad por los lados del 20 % o, incluso, por debajo”, mencionó el experto.



El experto también manifestó que la persona que desee pasar a otra entidad bancaria, tiene que tener en cuenta que la compra de la cartera por parte del nuevo banco puede tener términos y condiciones y, en algunos casos, cargos económicos adicionales.



"Hay que tener en cuenta cuánto voy a pagar mensualmente, por que me pueden llamar de una entidad para que me compre la cartera diciéndome que voy a pagar la deuda al 15 % de interés, dejando las cuotas más cómodas, pero usted tiene que comprarme el portafolio: cuenta corriente o de ahorros, la tarjeta de crédito y, si tiene nómina, también”, ahondó el docente.



Estos nuevos servicios que puede ofrecer una entidad bancaria diferente pueden ser la oferta de, por ejemplo, seguros de vida, los cuales, en algunos casos, se verán financiados por un porcentaje extra que el usuario debería asumir en caso de aceptar el traspaso.



"Hay entidades en donde se paga algún costo. Hay entidades en las cuales se paga cuota de manejo o algún tipo de comisión por estos servicios que se ofrecen y, cuando usted mira en términos de flujo de caja, puede ser que esté pagando lo mismo o, incluso, mucho más”, dijo Jiménez.



Por lo tanto, si una persona desea cambiar de banco en épocas de una denominada 'guerra de tasas', tiene que tener en cuenta si sus capacidades financieras y sus necesidades se pueden compaginar con las ofertas que ofrecen los bancos.



“Hay que estar muy atento a cuáles son las condiciones que me ofrecen para cambiarme. De pronto me estarán ofreciendo servicios que tal vez no vaya a utilizar o que quizá sí, como los seguros. Pero tengo que saber si, efectivamente, los quiero y si los puedo pagar”, puntualizó.



PORTAFOLIO