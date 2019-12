Claves para gastar responsablemente en diciembre

“Es importante que las personas sean prudentes al realizar sus compras y no gasten más allá de sus posibilidades. Eso evitará que adquieran deudas y que la aparente oportunidad de ahorrar dinero se convierta en un déficit para las finanzas personales y familiares", esa es una de las recomendaciones que Elsa Patricia Manrique, Vicepresidenta de Estrategia y Desarrollo del Banco Caja Social, entrega a las personas en esta época.



De acuerdo con la ejecutiva, lo aconsejable es definir con claridad cuánto se puede gastar en esta época y entender cómo va a pagarlo. "Si no le alcanza con lo que tiene ahorrado o con los ingresos de diciembre y necesita financiarlo, se debe contemplar un plazo corto, de unos 3 meses o máximo de 6 meses. Nadie debería endeudarse por más de ese tiempo para pagar las compras navideñas”, dice.



Manrique, agrega que ahorrar también es gastar responsablemente, de ahí la importancia de generar en el hogar una cultura de gastos consientes y no dejarse llevar por el impulso, en especial en esta temporada.



Por ello, laborar un plan de compras con una priorización de las cosas que necesita o los regalos que dará para Navidad, con eso a medida que vaya gastando el presupuesto destinado realmente se estarán obteniendo los artículos que se necesitaban.



Comparar precios: los comercios competirán entre sí para ofrecer diferentes productos a los mejores precios que puedan brindar, por eso es importante comparar los valores en diferentes páginas para verificar cuál es la mejor opción, además constatar si genera costos adicionales de envío o impuestos. Se recomienda hacerlo en páginas reconocidas y de confianza para evitar que la información de su medio de pago pueda ser “robada” y utilizada posteriormente con fines fraudulentos.



¡Ojo a las ediciones!: a veces las personas se dejan llevar por la tendencia de lo “último” y sobre todo en lo que tiene que ver con tecnología. Revise ediciones anteriores, ya que resultan ser casi iguales a los nuevos lanzamientos y a precios mucho más cómodos para el bolsillo, es una buena manera de ahorrar dinero y renovar sus artículos tecnológicos.



Siempre la seguridad: por ningún motivo debe hacer compras en línea por medio de redes de WiFi públicas, ya que los ‘piratas’ informáticos están atentos a interceptar los datos, sobre todo en esta temporada.



Control de gastos: de ser posible, utilizar una sola tarjeta de crédito para las compras; allí es importante tener claro el cupo que tiene y las compras que se hicieron previamente, con eso se puede verificar que no le dupliquen gastos, además de calcular las cuotas que le quedan más cómodas para hacer los pagos sin “apretarse” económicamente.



Lea los comentarios: una de las ventajas que ofrece el mundo digital, es la opción de leer los comentarios que dejan los compradores anteriores, en muchas ocasiones podrá constatar si el producto y el servicio es bueno o deficiente, con lo que podrá evitar hacer compras en sitios que no tienen una buena calidad de productos o de servicio, como demora en entregas, productos dañados o nunca entregados.



Más ayuda digital: existen herramientas en páginas web como Keepa, Idealo, Fluctuate y Offrie que le permiten inscribirse y monitorear si los precios bajan, enviándole alertas para que pueda comprar el regalo perfecto que tanto desea si este llega a tener otro descuento importante.