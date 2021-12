¿Adelantar compras? Consumidores, preocupados por escasez de productos

Este viernes 3 de diciembre, Colombia vive el último de los tres días sin IVA del 2021. La jornada genera muchas expectativas tanto en consumidores como en comercios y muchos de los primeros la ven como una posibilidad para comprar productos que podrían escasear por la crisis de suministros por la que pasa el mundo.



Pero más allá de esta fecha de descuentos, un buen porcentaje de compradores ya tenía claro que adquiriría productos con antelación. Así lo revela una encuesta de Oracle, que tuvo en cuenta a Estados Unidos y a países latinos como Colombia.



Según los resultados, el 35 % de los consumidores planea comprar antes de lo habitual para la temporada navideña, incluidos los alimentos para las preparaciones decembrinas.



En el tema de los alimentos, según la encuesta, no está solo relacionada a los retrasos en la cadena de suministros, sino también a las nuevas incertidumbres generadas por la variante ómicron del covid-19.



“Antes de la pandemia, la mayoría de los consumidores no tenían el término ‘cadena de suministro’ presente en su vida diaria, pero ahora está en la mente de todos. Tanto es así que el 18 % de los consumidores dicen que ya no esperan las ofertas del final de año y piden más regalos de los necesarios en caso de que otros lleguen tarde o cancelen su entrega”, comentó Oracle.



La compañía, además, recomendó que, a medida que las interrupciones de la cadena de suministro continúan alterando los comportamientos de compra tradicionales, “las tiendas deben estar listas: es fundamental que tengan una visión clara del inventario y estén ejecutando continuamente ciclos de planificación y reabastecimiento para hacer frente a lo que será un patrón impredecible de consumidores”.



“Construir una cadena de suministro ágil, capaz de superar las interrupciones, es cada vez más desafiante y crucial para satisfacer las expectativas de los clientes”, valoró Oracle.



