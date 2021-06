Compromiso Valle, el plan para superar crisis socialen esa región

María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, explica las prioridades de Compromiso Valle, el plan que diseñó el sector privado para superar la crisis social en el Valle del Cauca. El plan será presentado este jueves en Cali al presidente Iván Duque.

La dirigente indica que surge por “la reflexión sobre la existencia de unas realidades y unos llamados. Nos unimos por que no hemos hecho suficiente, nos articulamos y nos multiplicamos porque hay que beneficiar a más personas”.



¿Qué es Compromiso Valle?



Es una iniciativa que viene de empresas de todos los tamaños, fundaciones, instituciones y ciudadanos que, después de un proceso de escucha activa que sigue y es dinámico, hemos reconocido las realidades de nuestro territorio vallecaucano. Por eso hemos construido esta iniciativa, con seis prioridades.



Lo hacemos aprovechando el valor y el trabajo en territorio de entidades que llevan años multiplicando sus actividades y articulando muchas de las acciones que hacíamos pero de manera aislada.



¿Cuáles son esas prioridades?



La primera es seguridad alimentaria; buscamos ampliar los comedores comunitarios, que ya tiene la Alcaldía de Cali. La segunda es la transformación de proyectos de vida, la idea es sacar a muchos de estos jóvenes de entornos de violencia para que tengan oportunidades, acompañándolos con apoyo psicosocial.



Después está la empleabilidad que abarca formación para el empleo para todos esos jóvenes que quieren ocuparse pero nos dicen que no tienen los perfiles. Aquí incluimos el bilingüismo, importante por la inversión extranjera que tenemos en Call Center, y tenemos un programa en tecnología para impulsar desarrolladores, muy necesitados. Los empresarios dicen que están listos para recibirlos.

María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, que cuenta con el respaldo de 34 empresas de la región. Archivo CEET

¿Y las otras prioridades?



Está el liderazgo, algo que tenemos claro en este momento es que aquí surgen nuevas voces que tienen cosas que decir y queremos darles herramientas para que ejerzan ese liderazgo en el marco de la democracia.

Igualmente, promoveremos el emprendimiento porque muchos jóvenes no quieren ser empleados y quieren generar sus ingresos y justamente a través de capacitaciones y capital semilla vamos a aportar en ese sentido. Aquí son importantes la Fundación Carvajal, la Fundación Fanalca, la Fundación WWB y la Cámara de Comercio de Cali.



Otra prioridad es la educación. Mucho lo que está pasando es porque a estos jóvenes les quedamos mal como sociedad, no les dimos la atención en su primera infancia, no han tenido la calidad de la educación básica y media que merecen y que necesitan.



¿Cuántos recursos respaldan la iniciativa?



Se anunciaron $28.000 millones pero ya vamos en $30.000 millones. La suma debe subir en la medida en que más empresas se integren y aporten.



¿Cuáles son las metas?



Beneficiar a 30.000 personas en 7 ciudades: Cali, Jamundí, Yumbo, Palmira, Buga, Candelaria y Buenaventura.



Es importante resaltar que esto es un aporte, no va a ser la solución definitiva, esto se suma a lo que deben hacer el Gobierno Nacional y el departamental. Cada programa tiene su temporalidad, pero el más largo será de 18 meses.



¿Cómo arrancan?



Mañana, con la ampliación de los comedores comunitarios. Vamos a ampliar 80 comedores con 10.000 raciones diarias que se suman a las 50.000 que entrega la Alcaldía en Cali. Evaluamos extenderlos a Yumbo y Palmira.



¿Quién dirigirá los planes? ProPacífico. Seremos la entidad encargada de gerenciar y articular. Vamos a tener todos los ejecutores en campo, que son las instituciones que manejan los programas.



¿La crisis ha mostrado que no han sido suficientes los planes sociales de las empresas del Valle?



Hago varias reflexiones sobre esa pregunta. Lo primero es que lo que hacen las empresas son un aporte a lo que tiene que hacer el sector público en inversiones y políticas.



Creo que señalar que todo lo que ha sucedido es porque las empresas no hacían lo suficiente, es no ver todo el panorama, sin decir que no tenga que hacerse más.

Justamente, eso es lo que es Compromiso Valle; es la reflexión sobre la existencia de unas realidades y unos llamados. Nos unimos por que no hemos hecho suficiente, nos articulamos y nos multiplicamos porque hay que llegar y beneficiar a más personas.



También es clave no olvidarnos del Valle del Cauca y el suroccidente colombiano, contextos como el narcotráfico, la inseguridad y la migración del Pacífico, que hacen que la presión social sea importante. Y, sin decir que es la única responsable, la pandemia, no fue fácil.



El Valle del Cauca fue el que más pobres trajo, más de 500.000. Todo esto generó una presión muy importante pero para no seguir en el pasado yo creo que Compromiso Valle es un reconocimiento a que no queremos que las cosas sigan igual.



