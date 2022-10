Con nueva normativa biodiésel ayudará a déficit por combustibles

Las alternativas para subsanar el actual déficit que tiene el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en el país han ido aumentando. Recientemente el Ministerio de Minas y Energía emitió un comunicado con una decisión importante para el sector.



Se trata de una modificación al artículo 1 de la Resolución 4-0220 de 2022 la cual establece la normativa para el uso de diésel y biodiésel en el país: "El valor del ingreso al productor de alcohol carburante para un determinado mes, no podrá ser superior en ningún caso al precio de referencia para Bogotá de la gasolina motor corriente oxigenada".

La nueva resolución expone que desde este 1 de octubre se va a fijar el ingreso al producto del biocombustible para uso en motores diésel en 20.248 pesos por galón. Este cambio se da en el nivel de mezclas con ACPM sin modificar el ingreso al productor fijado para el biocombustible en otras zonas del país.

Esta fue una solicitud que adelantaron expertos para ayudar a subsanar la deuda que tiene el país en este sector.

Para Camilo Prieto Valderrama, profesor de cambio climático y salud ambiental de la Universidad Javeriana, el biodiesel es una alternativa para ayudar a subsanar el déficit que existe actualmente en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Por cada galón que se vende de diésel en el país, al menos un 10 % corresponde a biodiésel.



"Este es un bioenergético de transición que tiene unas emisiones menos contaminantes que el diésel fósil", explica.

La gasolina, el diésel y y el combustible para aviación, lo que se garantizaría con las obras. Archivo particular

Por eso, un reajuste de las variables con las que se calcula el precio del galón de biodiésel, al aprovechar la reducción del precio internacional del aceite de palma, se pueden traducir en un ahorro de al menos 300 pesos de galón de diésel, de acuerdo con Prieto.

Si esto se multiplica por los 160 millones de galones que el país consume al mes de diésel, sería un ahorro de más de 50 mil millones de pesos. Lo cual no se vería traducido en los pagos del consumidor final ya que el Gobierno ha dejado claro que no va a intervenir el costo del diésel.

"Es un ahorro que puede ser utilizado para amortiguar el déficit que mes a mes presenta el Fondo", puntualiza.



Cabe recordar que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aclaró que los aumentos a la gasolina serían de 200 pesos mensuales desde octubre hasta finalizar el año. No obstante, el diésel no sufriría alzas para no afectar a los transportes de carga.

PORTAFOLIO