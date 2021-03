Con Procaps, serían 13 firmas colombianas en bolsas de Wall Street

Mientras que en Colombia en las últimas dos décadas se han retirado de la Bolsa 60 empresas que cotizaban sus acciones, otras (12 y pronto habría 13) han explorado mercados como el de Estados Unidos para conseguir recursos.



Este es el caso de la compañía Procaps, fabricante de cápsulas blandas, de la que se conoció que llegaría al mercado Nasdaq de la Bolsa de Nueva York.



Aunque una fuente de la compañía le dijo a Portafolio que por el momento no se referirán a esas versiones y llegado el momento emitirán un comunicado, se supo que la firma estaría en conversaciones para participar en ese mercado a través de una fusión con la compañía estadounidense Union Acquisition Corp II.



De acuerdo con la agencia Reuters, esta operación valoraría a la compañía en más de US$1.000 millones.



La versión menciona que Union Acquisition Corp II está buscando inversionistas para conseguir recursos privados de US$100 millones en capital público, en lo que se conoce como operación Pipe, que proporcionaría financiación adicional a Procaps, dijeron fuentes, según la agencia de noticias.



La compañía haría uso, además, de US$200 millones que Union Acquisition Corp II recaudó en octubre de 2019 a través de una oferta pública inicial (OPI) en el mercado Nasdaq.



Según fuentes, este mes se podría anunciar un acuerdo con Procaps; no obstante, las fuentes alertaron, pues aseguraron que el convenio también podría no materializarse.



Entre los accionistas de Procaps se encuentran la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y Alejandro Weinstein, quien fue presidente de la farmacéutica genérica CFR Pharmaceuticals, adquirida por Abbott en 2014.



Para la empresa que se adquiere, la fusión es una forma alternativa de salir a bolsa frente a una oferta pública inicial. Las empresas de adquisición con propósito especial surgieron en 2020 como uno de los vehículos de inversión más populares en Wall Street. Para el analista Andrés Moreno Jaramillo, la posible inscripción de Procaps en el Nasdaq no implica que salga a emitir acciones de inmediato.



Dijo que en este caso Procaps realizaría inicialmente una operación con una empresa estadounidense y más adelante pueden hacer una emisión.



El analista asegura que para una empresa estar en el Nasdaq le da oportunidad de acceder a negocios importantes y la regulación que les ponen en transparencia y difusión de información es elemento positivo para el mercado.



Para Moreno Jaramillo, si Procaps busca conseguir capital allá será más fácil.



EN NUEVA YORK



Desde 1993 hay presencia de empresas colombianas en Wall Street cuando Corfivalle (hoy Corficolombiana) inscribió sus ADR en la Bolsa de Nueva York.



Hoy, los ADR con más liquidez son Grupo Aval, Bancolombia y Ecopetrol.



Para Laura López, analista de Acciones & Valores, la experiencia con los ADR es positiva en el sentido en que facilita la participación de extranjeros en los emisores locales, eliminando las barreras de entrada, así no tienen que venir aquí, buscar una comisionista, crear una cuenta, etc.



Esto permite que los emisores locales tengan visibilidad de más extranjeros, lo cual es positivo.



EMPRESAS CON PRESENCIA EN WALL STREET



Con American Depositary Receipts (ADR) en la bolsa de Nueva York.

El mercado más importante del mundo



Grupo Aval

Ecopetrol

Bancolombia

Avianca Holdings*

Grupo Sura*

Corficolombiana*

Cementos Argos*

ISA*

Grupo Nutresa*

Almacenes Éxito*



* Con mínima liquidez



En la bolsa Nasdaq

Segunda bolsa más importante de EE. UU.



Tecnoglass

Clever Leaves

Procaps **



** Anuncio



Fuente: Bolsas de Nueva York y Nasdaq