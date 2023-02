Los puntos a analizar para congelar factura de luz, según empresas

El pasado viernes el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, presentó una carta dirigida al presidente Gustavo Petro. En esta pide permiso para congelar las tarifas de la electricidad de EPM, aunque no se especifica con qué mecanismo o qué recursos.



Al respecto, EPM no se pronunció; aunque sí publicó un documento en Información Relevante. En este señaló que se está adelantando un análisis técnico, legal y financiero para evaluar los impactos de una medida como la que informó el alcalde.

No obstante, durante la rueda de prensa, Quintero señaló que la junta directiva y el gerente de la compañía habían señalado que era viable.



Al respecto, cinco gremios eléctricos emitieron una comunicación conjunta en el que piden estudios económicos y financieros de una medida de esta naturaleza y sus posibles efectos en las compañías, los usuarios y el gobierno para que no se afecte la calidad y continuidad del servicio eléctrico.



Señalaron que fijar las tarifas “es un ejercicio delicado pues debe balancear el ingreso de las empresas, para poder realizar las inversiones requeridas para prestar un servicio confiable y de calidad y, los valores que los usuarios deben pagar”.

La comunicación firmada por Andeg, Andesco, Acolgen, Asocodis y CCEnergia señala que cualquier cambio que se haga al respecto debe respetar los contratos ya firmados y además, que no afecte objetivos de largo plazo.



También, apuntaron que los gobiernos regionales que tengan recursos pueden aportarlos para aliviar la tarifa, por medio de un subsidio en esas zonas, sin necesidad de pedir un permiso desde Presidencia.



Por el momento no se conoce la respuesta por parte del Gobierno y no se sabe la duración de este alivio.



Quintero señaló que esto podría afectar a 35% de ciudadanos en 13 mercados que atiende EPM y sus filiales.

