Conocimientos mínimos que debe tener sobre señalización vial

Las nuevas obras de infraestructura como la construcción de dobles calzadas, viaductos, puentes, túneles, ciclovías o los sistemas de transporte masivo e incluso la reactivación de los trenes trajeron una actualización en materia de señalización vial.



Aparte de las ya conocidas señales verticales, ahora son comunes la señalización horizontal o demarcación vial y la de dispositivos electrónicos que son de gran ayuda para los conductores en la ciudad y la carretera.



Esa actualización se hizo en el año 2015 a través de la resolución 1885 por medio de la cual se adoptó el nuevo “Manual de señalización vial - Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia”.



A continuación encontrará una explicación acerca de las novedades que tiene el manual, que son muchas y que algunos conductores desconocen. Pero antes hablemos un poco del origen de la señalización vial.



Por allá a mediados del siglo XX, en el año 1949 se comenzó a hablar de unificar las señales de tránsito en todo el mundo, pues cada país señalizaba las calles a su manera. En Suiza, los países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) acordaron una serie de códigos que los conductores podrían entender en cualquier país.



La aplicación de estas normas en nuestro país comenzó en 1982 pero se estableció de forma definitiva en 1987, cuando el Gobierno adoptó el Código Interamericano de Señales aprobado por la Organización de Estados Americanos (OEA).



¿Qué tanto sabe usted de señales de tránsito?



El Código Nacional de Tránsito divide las señales en reglamentarias, preventivas e informativas.



¿Cuáles son sus características?



Las señales informativas son verticales y su función es proporcionar obviamente información sobre los servicios y lugares de interés general (estaciones de servicio, talleres, hoteles, museos, restaurantes). Son de fondo azul con textos blancos y símbolos negros.



Las reglamentarias son también verticales y les muestran a los usuarios de la vía los límites de velocidad, prohibiciones o restricciones. No acatarlas constituye una violación a las normas de tránsito y el conductor puede ser sancionado. Son símbolos geométricos con borde rojo, fondo blanco y letra negra.



Las señales preventivas son verticales. Su función es mostrarles a los conductores los riesgos o factores de atención existentes en el recorrido, por ejemplo caída de piedras, derrumbes. Son de color amarillo con símbolos y letras negras.



¿Cuál es la señalización horizontal?



La señalización horizontal corresponde a la aplicación de marcas viales conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se adhieren sobre el pavimento, bordillos o sardineles y estructuras de las vías o adyacentes a ellas, así como a los dispositivos que se colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el tránsito o indicar la presencia de obstáculos. Éstas se conocen como demarcaciones.



¿Cuántos tipos de demarcación horizontal hay?



Las demarcaciones se clasifican según su forma y altura. Según su forma, son líneas que se emplean para delimitar carriles y calzadas; para indicar zonas con y sin prohibición de adelantar o de cambio de carril; zonas con prohibición de estacionar, y para delimitar carriles de uso exclusivo de determinados tipos de vehículos.



Según su altura. Van desde los 6 mm, 21 mm de altura para las tachas y 150 mm para los otros delineadores de piso. El hecho de que esta demarcación sea elevada aumenta su visibilidad, especialmente al ser iluminada por la luz proveniente de los faros de los vehículos, aún en condiciones de lluvia. Son las conocidas como tachas y ‘ojos de gato’.



¿Cuál es el significado de las líneas?



Una línea doble indica el máximo nivel de restricción o restricciones especiales; una línea continua significa que ningún conductor con su vehículo debe atravesarla ni circular sobre ella, y cuando la marca separe los dos sentidos de circulación, significa que no se debe circular por la izquierda de ella; una línea segmentada indica que está permitido su traspaso; una línea punteada advierte de una transición entre diferentes clases de líneas.



¿Por qué unas líneas son de color blanco y otras de color amarillo?



Las líneas en el asfalto indican la dirección hacia la cual el conductor debe conducir en una vía. Las amarillas indican que cada carril va en un sentido diferente. Si son dos líneas continuas, quiere decir que no se deben adelantar vehículos, si son fragmentadas significa que se puede adelantar.



Las líneas blancas se usan para indicar a los conductores la separación de flujos que van en la misma dirección, el costado derecho del pavimento en la dirección de flujo en vías de doble sentido de circulación, el costado derecho e izquierdo del pavimento en la dirección del flujo en vías en un mismo sentido de circulación.



¿Qué función cumplen las líneas de otros colores?



El color azul se usa para demarcar las líneas de borde de pavimento en las aproximaciones y frente a hospitales, clínicas y centros de atención médica.



El color rojo se usa para indicar a los conductores el acceso a una rampa de emergencia, carriles a los cuales no se debe ingresar desde la dirección en la cual son visibles, en sardineles para indicar una prohibición de estacionamiento.



¿Conoce los secretos de las ‘líneas centrales’?



Se les llama centrales porque se encuentran entre dos flujos; sin embargo, no necesariamente están en el eje central de una calzada, por ejemplo en el caso en el que el número de carriles no sea igual por sentido, por ejemplo dos carriles ‘subiendo y uno bajando’. Son de color amarillo cuando separan dos sentidos de tránsito y se utilizan en calzadas bidireccionales para indicar dónde se separan los flujos de circulación opuestos.



El ancho de estas demarcaciones varía según el tipo de línea y la velocidad máxima permitida en la vía. Dada la importancia de estas líneas en la seguridad del tránsito, ellas deben encontrarse siempre presentes en toda vía bidireccional.



Las líneas centrales continuas no pueden ser traspasadas para efectuar maniobras de adelantamiento o giros hacia la izquierda. Las líneas centrales continuas dobles consisten en dos líneas amarillas paralelas claramente separadas. Se emplean en calzadas con doble sentido de tránsito, en donde la visibilidad en la vía se ve reducida por curvas, pendientes u otros, impidiendo efectuar adelantamientos o virajes a la izquierda en forma segura en ambas direcciones.





